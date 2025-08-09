「大阪・関西万博協賛競輪／吉岡稔真カップ争奪戦・Ｇ３」（９日、小倉）

小倉でレアのデイ開催Ｇ３が開催中。９日はボートレーサーの森高一真（４７）＝香川・８５期・Ａ１＝と西山貴浩（３８）＝福岡・９７期・Ａ１＝が来場。８Ｒ発売中に場内ステージで行われたトークショーに出演した。

北九州市出身の西山が来場とあって、多くのボートマニアがステージ前に集結。７月のオーシャンカップ（徳山）でＳＧ初優勝を飾ったばかりで、競輪ファンからも「おめでとう！」の声が飛ぶと、西山は「ありがとうございます」と笑顔で応えていた。

ただ、西山はトークショー冒頭でいきなりボヤく。「早くから集合して、先にギャラをもらったから…。もうなくなりました」と車券でやられたことを吐露。続けて森高も「どこかにＡＴＭはないですか？」と駆けつけたファンに質問しており、２人ともこの日前半の車券の成績は芳しくないようだ。

２人は家族ぐるみでの付き合い。プライベートでも一緒にいることが多い。きっかけは西山からのアプローチで、森高は「５、６年前やったかなあ。僕の誕生日に西山がいきなり自宅に来たんですよ」と明かす。西山は「何も分からんかったけど、とりあえず香川県に行けば会えると思って向かいました」と当時の状況を語る。「それからは嫁さん同士、子ども同士でも仲良くなりましたね」と森高は現況を明かした。

２人はそれぞれの地元（まるがめ、若松）でお盆シリーズを走り、ＳＧ・メモリアル（２６〜３１日・若松）へと転戦する。森高は「メインはやっぱり西山ですよ。ホンマは地元でＳＧ初優勝の予定だったんでしょうが、少し早く獲りましたからね。若松でも頑張りでしょう。もし取り損ねるようなら、僕にもチャンスがあるかも」とニヤリとしながらも、盟友にエールを送っていた。