【MLB】ドジャース 5ー1 ブルージェイズ（8月8日・日本時間9日／ロサンゼルス）

【映像】ベッツ、フリーマンに見せた“とびきり笑顔”

ドジャースのベッツ内野手が復活を印象付ける逆転2ランホームランを放った。チームメートであるフリーマン内野手が見せたとびきりの笑顔が話題となっている。

ドジャースが0ー1と1点ビハインドの5回裏、2死走者なしから大谷翔平投手がエンタイトル2ベースで出塁。同点へのきっかけを作った。そして迎えたのは2番のベッツ。なんとしてもチャンスを拡大したい場面で、ベッツはシャーザーが投じた初球のスライダーを捉える。打球はレフトスタンドへ吸い込まれる逆転2ランホームランとなった。

大興奮でダイヤモンドを一周したベッツは、ホームイン後にフリーマンととびきりの笑顔で喜びを分かち合った。今シーズンのベッツは不振にあえいでいた。東京シリーズを体調不良で欠場。その後も体重が戻らず低迷し、8月に入ったにもかかわらず打撃成績には“らしくない数字”が並んでいた。しかしその間も練習を欠かさず、必死に本来の調子を取り戻そうとしていた。

この試合で実況を務めた長坂哲夫氏は「毎日毎日、練習は欠かしていませんでした。チームメートは皆、知っています。この一打はベンチ一丸で喜んでいますね」と、その努力は誰もが知っていると強調しつつ、ベンチの盛り上がりを伝えた。

また、ドジャース専門メディア『ドジャース・ネーション』のダグ・マッケイン記者も「これが7月5日以来、約1か月ぶりのホームラン。直近11打数で6安打。ベッツは復活したのか？」とSNSで投稿。クエスチョンマークをつけたことで、半信半疑ながらも復活の予感を感じさせるコメントとなった。

2年連続のチャンピオンリングを目指すドジャース打線にとって、ベッツの復活はこの上なく大きい。このまま上り調子で勝負の終盤戦を迎えることに期待がかかる。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）