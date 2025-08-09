『放送局占拠』武装集団「妖」リーダー「般若」の考察合戦加熱 複数の個人名も
嵐の櫻井翔が主演を務める、日本テレビ系ドラマ“占拠シリーズ”第3弾『放送局占拠』（毎週土曜 後9：00）の第5話が、きょう9日に放送される。それに先立って、公式インスタグラムでは武装集団「妖」のリーダー「般若」の正体が明かされることを予告。考察合戦が繰り広げられている。
【写真あり】『放送局占拠』武装集団「妖」リーダー「般若」の姿！考察合戦加熱
櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目となる。占拠シリーズの醍醐味は、面で顔を隠した武装集団から次々に突きつけられる要求と、迫りくるタイムリミット。物語が進むにつれて、犯行の動機、犯人たちの素顔が明らかになる。しかし、明らかになればなるほど、隠されていた真実は深い謎を刻む。息もつかせぬ“どんでん返し”からの“どんでん返し”というスピード感のある展開が話題となった。第3弾の今作も、一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとなる。
公式インスタグラムでは「第5話で般若、化け猫、河童、一挙解禁。妖は誰だ？」とつづり、般若が腕を組んで屋上にたたずむ写真を公開した。
この投稿には、「般若」を演じるキャストを予想する投稿が殺到。「一体誰なんだろう？」「主題歌してるし、Snow Man？」「伊吹のシーン過去説はほんと？」「めっちゃドキドキする」という声のほか、複数の個人名が挙がっている。
