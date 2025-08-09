【焼鳥 燃暖】銀座でみつけた、銘柄地鶏の炭火焼鳥が楽しめる隠れ家的お店

銀座の表通りから少し離れた隠れ家的焼き鳥屋。こちらのお店では、巨匠から受け継いだ伝統の串打ちと和を極めた技による新たな境地に辿り着いた焼き鳥を楽しめます。今回はランチ訪問にて、希少部位含む厳選串や大将自慢の逸品を盛り込んだ『燃暖【鷹-Taka-Course】』にて、プレミアムな焼鳥を堪能してきました。

まずはスープと大将自慢の名物逸品でスタート

『白湯スープ』

乾杯のドリンクと共にまずはスープでスタート!

ブランド鶏である川俣シャモから取った白湯スープ。

コクのある旨味が凝縮されており、これから鶏を楽しむぞ!っていう口にさせてくれます。

ここで大きい器に乗った名物の登場!

『キャビアとレバー 瞬間スモーク』

蓋を開けると燻製の良い香りと共にキャビアと金粉が乗った豪華なレバーとご対面。

低温調理されたレバーはしっとり滑らかで、とてもクリーミー!

キャビアの塩気とも良く合う贅沢な逸品でした。

八天堂「810感謝祭」限定！2倍くりーむパンが通販で登場

ブランド鶏のもも肉の食べ比べや厳選部位の串を堪能

『牛タン串-九条葱-』

いよいよ串焼きが続々登場!

まずは牛タンと共に、ブランド鶏のもも肉の食べ比べ!

サクッと噛み切れる牛タンはやわらかく、九条ネギの食感も良いアクセント!

『ブランド鶏のもも肉の食べ比べ』

川俣シャモもも肉は、皮目はパリッと香ばしく、筋肉質で引き締まった身!

噛むたびに旨味がじゅわっと広がり、しっかりとした歯応えが魅力。

京紅地鶏もも肉はぷりぷりで柔らかく、脂乗りも抜群！ぼんじりのようなジューシーさ。

『もとせせり』

せせりの根本部分を使った一本!

炭火の香ばしさとタレの風味が食欲をそそり、ぷりぷりとした食感と噛み締めるたびに広がる旨味がたまらない。

『砂肝』

噛むほどに広がる砂肝の旨味と、絶妙な塩加減が好バランス!

砂肝特有のコリコリとした歯切れの良い食感もクセになる一本。

『川俣シャモのつくね』

串焼きの〆はつくね!

こちらも香ばしい炭火の香りに誘われかぶりつくと、じゅわっと溢れる旨味と肉汁。

串物の最後をバチっと締めくくる一串でした。

『焼きレバー』

炭火で香ばしく焼き上げたレバーは、ぷりっとした食感とトロリととろける口当たりが魅力!

低温調理とはひと味違う、香ばしさ際立つ美味しさ。

バラエティー豊かなこだわり創作串

『鴨すきズッキーニ』

鴨の旨味とズッキーニの食感が絶妙に調和した創作串！

壺に入った濃厚な卵黄を絡めれば、タレとの最強タッグが完成！

黄身のコクが全体をまろやかに包み込み、後を引く美味しさ

『鶏ハラミ万願寺串-大葉味噌-』

万願寺とうがらしに鶏ハラミを巻き、大葉味噌で仕上げた一串!

とうがらしのほどよい苦味と大葉味噌の甘塩っぱさを、ハラミの脂と旨味がまろやかに包み込む絶妙な味わい。

箸休めも兼ねた逸品も見逃せない

『鶏のささみの南蛮漬け』

ここで一旦箸休めのさっぱり逸品。

程よいレア感のささみに、甘酸っぱい南蛮ソースが絡むさっぱりとしたひと品。

シャキシャキの野菜の食感も心地よく、良い箸休め的な役割。

『手羽先フォアグラ餃子』

地鶏の手羽先をくり抜き、中にフォアグラを詰めた贅沢な逸品!

表面はカリッと香ばしく、ぷりぷりの手羽に、濃厚でトロけるフォアグラの旨味が溶け合う至福感を楽しめます。

〆にはトリュフと鶏そぼろハーモニーを楽しめる卵かけご飯

『TTTKG～トリュフ鶏そぼろ卵かけご飯～』

たっぷりのトリュフをまとった卵黄を崩し、ふわっと柔らかな鶏そぼろと和えていただく贅沢な一杯。

トリュフの香りが広がり、卵黄との相性も抜群で食べ応えあり!

食後のデザートには静岡メロン。

甘いもので締めたい気持ちをしっかりと満足させてくれるすっきりとした甘さのメロンでした。

高級感のある和モダンな雰囲気からなる大人空間



扉を開けると広がる上品で落ち着いた雰囲気の店内。

L字カウンター席に個室も完備しているので色々なシーンで利用出来そうでした。

職人の技が光る逸品と、厳選された日本酒やワイン、焼酎と楽しむことができるのが魅力なお店でした!

・住所 東京都中央区銀座7-10-8 第五太陽ビル 603

・価格帯 13,000円

・最寄駅 『銀座』

・アクセス 丸の内線『銀座』駅徒歩8分

・営業時間 12:00 - 15:00／17:00 - 23:00

・定休日 日曜日