女優の鈴木砂羽(52)が爽やかなストライプのワンピースショットを公開し、絶賛されている。

「皆さまごきげんよう〜気づけば8月でした 夏は暑いってわかっちゃいるけど 毎日つい暑い暑い言っちゃうよね。でもワタシ、涼しい顔なら一瞬だけできますことよ ほんの一瞬ですけど！」とインスタグラムで書き込み、青い縦縞のロングのワンピースで微笑む姿を披露。

「爽やかなお衣装だったので、スタジオの片隅、みんなでフーフー言いながら撮影 この後すぐに部屋に駆け込んでクーラーで涼みました。ハァ〜生き返る 水分摂って、熱中症に気をつけましょうね」とつづり、テラスのような雰囲気の板張りのフロアで椅子に腰かけてオシャレなたたずまいを見せている。

この投稿にフォロワーからは「夏バテ気味ですが、砂羽さんの笑顔に癒されました」「フォルムがキレイ過ぎ、うっとり」「相変わらず綺麗」「爽やか まだまだ暑いけど涼しげ」「キュート」「銀幕のスターは笑顔ですましてみせる すごすぎる」「さすが大女優」などの声が寄せられている。

爽やかな縦縞ワンピを絶賛されている鈴木砂羽

鈴木は文学座出身。1994年に主演した映画「愛の新世界」で第37回ブルーリボン新人賞、キネマ旬報新人賞、第49回毎日映画コンクールスポニチグランプリ新人賞受賞などを受賞。その後も多くの映画やテレビドラマに出演している。



