実在した研究所に着想

日米開戦前、若きエリートたちが導き出したのは、圧倒的敗北の未来だった――。NHKが8月16日、17日に２夜連続で放送するNHKスペシャルのドラマ『シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜』（NHK総合、午後9時〜）の記者会見が8月8日、東京・渋谷の放送センターで開かれた。出演する池松壮亮さん、仲野太賀さん、中村蒼さんが登壇し、作品への思いを語った。

【写真】陸軍少佐・高城を演じた中村蒼



『昭和16年夏の敗戦―新版』（著：猪瀬直樹／中公文庫）

猪瀬直樹のロングセラー『昭和１６年夏の敗戦』（中央公論新社刊）を原案に、実在した総力戦研究所に着想を得たドラマ。日本映画界の旗手・石井裕也監督が初めて戦争ドラマに挑んだ。

舞台は、真珠湾攻撃の8か月前の1941年4月、首相直属の“総力戦研究所”。日本中から集められた若きエリートたちが模擬内閣を作り、出身官庁や企業から機密情報を集め、日本がアメリカと戦った場合のあらゆる可能性をシミュレートしていく。“圧倒的な敗北”の結論を手にした若者たちは、開戦へ突き進む軍や本物の内閣と対峙するが――。

「現代ドラマにも」

池松さん演じる宇治田洋一は、産業組合中央金庫（現・農林中金）調査課長。模擬内閣では「内閣総理大臣」に指名される。軍への反感からシミュレーションに消極的だったが、厳しい現実を知り「開戦を避けるべき」と動き出す。



池松壮亮さん（『シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜』／(c)NHK）

会見で池松さんは「戦後８０年と言う特別なこの時代、この年に、戦争を語り続けてきたＮＨＫでこの作品を発表できることを光栄に思っています。個人的にはこの時代にどうしても語るべきドラマ、これからの時代に残すべきドラマとして仕上がったと自信を持っています」とあいさつ。

さらに、作品について「組織における意思決定の曖昧さ、時の空気や勢いの恐ろしさを描いていて、戦争ドラマでありながら、現代ドラマにもなっています。見どころは、平均年齢３３歳の若者たちがある日、国家機密のもとに集められ、そこで事実に出会い、事実に驚がくし、事実に畏怖し、葛藤をしながらどのように答えを出していくのか。そして、どう敗北をするのか。

また、世代間の話でもあるので上の権力者たちがどう受けとめて答えを出すのか、そういったところを見ていただきたいです。戦後８０年にみんなで心を込めて作りました。この物語に込めた願いがみなさんに届いてくれたら、うれしく思います」と語った。

「それぞれが葛藤」



仲野太賀さん（『シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜』／(c)NHK）

通信社の政治記者で、模擬内閣では「内閣書記官長兼情報局総裁」を担当することになった樺島茂雄役の仲野太賀さんは

「石井裕也監督のもとすばらしいキャストとスタッフが集まり、８０年前に起こった戦争と誠実に向き合いながら作った作品になっています。常に時代を見ながら作品を作られている監督が、今このタイミングで戦争作品に取り組むことに共感し、何か力になれることがあればと思って参加させていただきました。

総力戦研究所では、避戦派も開戦派もそれぞれに人間的な葛藤が描かれています。ものすごい熱量をもって議論を重ねたけどその末に迎えた結末を思うと、人間を戦争に向かわせる空気、時代を動かす化け物のようなものはどの時代にもあるのかなと感じました。

今の日本においても意義がある作品になっているのではないかなと思いますので、たくさんの人にこの作品が届くよう願っております」。

「単なる軍国主義者に見えないように」

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』に次郎兵衛役で出演中の中村蒼さんは、今作では陸軍少佐で、模擬内閣では「陸軍大臣」を担当する高城源一役。おっとりした次郎兵衛とは違った、精悍な軍人を演じている。

中村さんは、「この作品のお話をいただいた時、まずこういった研究所があったということに驚きましたが、設立の背景には複雑な要因があったのだと感じました。僕の役は、陸軍少佐で最初は開戦派なのですが、単純な軍国主義者のような見え方にならないよう心がけました。

同世代のキャストが多かったので、最初は年齢の近い方とお芝居をする気恥ずかしさもありつつ、何度もリハーサルを重ねてお互いに刺激し合いながら演じることができたので、自分の役もどんどん深めていけたのではないかと思います。

わずか８０年前の出来事ですが、次第に語る人が少なくなってきている今、この作品が一人でも多くの方に届いてくれればいいなと思っております」とコメントした。

＜あらすじ＞

昭和16年4月。平均年齢3３才の、多くの若きトップエリートたちが緊急招集された。軍人・官僚・民間企業から選抜された彼らは、将来の日本のリーダーとなるべき人材を養成する目的で新設された総理大臣の直轄機関「総力戦研究所」に参加することになったのだ。

その目的は、軍事・外交・経済などの各種データを基に、日米が開戦した場合の戦局を正確に予測し、そのシミュレーション結果を近衛文麿首相、東條英機陸相をはじめとする《本物の内閣》の面々を前に報告することだった。

当初、国や軍部の真意が分からず戸惑う宇治田らエリートたち。もしシミュレーションの結果が上層部の意に沿わないものだった場合、自分たちの身にも害が及ぶのではないか…。



（『シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜』／(c)NHK）

洋一や仲間たちはそれぞれが家族を抱える中、緊張にさらされ続ける。それでも、通常は国家機密である日本の国力を測るためのさまざまなデータにアクセスを許されるなど、宇治田たちはある種の興奮の中で、日米戦開戦後の戦局を占っていく。

侃々諤々の議論の末に《模擬内閣》の若き閣僚たちが導き出した最終結論は、「もしアメリカと戦えば、日本は必ず負ける」というあまりにも厳しい未来予測だった。

エリートたちの理性は告げる。「この戦争は止めなければならない」と。

シミュレーション結果を《本物の内閣》に報告する日が来た。《模擬内閣》の若者たちは、勇気を振り絞ってシミュレーションが導き出した＜現実＞を国の指導者たちに伝えようとする。

果たして、東條英機らの反応は。そしてその後、宇治田たちが目の当たりにする“残酷な結末”とは――。

――――

NHKスペシャル「シミュレーション〜昭和１６年夏の敗戦〜」

【放送予定】

前編 総合 ２０２５年８月１６日（土）夜９時〜９時５９分

後編 総合 ２０２５年８月１７日（日）夜９時〜９時５９分

【脚本・編集・演出】石井裕也

【原案】 猪瀬直樹 「昭和１６年夏の敗戦」（中央公論新社刊）

【音楽】 岩代太郎

【題字】 赤松陽構造

【出演】 池松壮亮 仲野太賀 岩田剛典 中村蒼 三浦貴大 二階堂ふみ 杉田雷麟 別所哲也 北村有起哉 中野英雄 松田龍平 奥田瑛二 ／ 國村隼 ／ 佐藤隆太 江口洋介 佐藤浩市

【制作統括】 新延明（NHK）、家冨未央（NHKエンタープライズ）、布川均（ポニーキャニオン）、橋本櫻（東京テアトル）、永井拓郎（RIKIプロジェクト）

【制作】 NHK、NHKエンタープライズ、RIKIプロジェクト