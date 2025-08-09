ノースリーブのトップスで変わらぬ美貌

女優の橋本マナミが８日で41歳の誕生日を迎えたことを報告し、大御所コメディアンとの2ショットを公開した。

「本日8月8日で41歳になりました 年齢はわざわざ出さなくてもいいかなぁという年になってくるけど、、、」と前置きし、インスタグラムにアップした写真の相手はコメディアンの高田純次(78)。ノースリーブのトップスで変わらぬ美貌の橋本と若々しい高田が爽やかな笑顔を披露している。

「がしかし！！41歳の初日にお仕事ご一緒させていただいたのは高田純次さん♪ 純次さんは78歳とてもダンディで若々しくて面白くてとっても素敵です♪ 私もこんな歳のとり方したいな。最近、肩の力が抜けたのか色々なことが力みすぎず楽しく取り組めるようになってきました。まだまだやりたいことたくさん！ これからも精進していきます」とつづっている。

この投稿にフォロワーからは「41歳でこの美貌？美しさの塊りです」「こんな若い41歳はいませんよ 可愛いくて美人でセクシーで今日の優しい笑顔も素敵です」「とても素敵な歳の取り方 ママさんになり、柔らかなイメージが素晴らしい」「いくつになられても美しい」「いつも魅力的です美しい」などの声が寄せられている。

高田純次(右)と若々しい２ショットを披露した橋本マナミ

(インスタグラムmanami84808より)

橋本は大人びた色っぽさから「愛人にしたい女No.1」「国民の愛人」などと称されたキャラクターで人気となり、グラビア活動に加えてドラマや映画に出演。私生活では2019年11月に一般男性との結婚を公表。20年に長男、24年に長女を出産している。