フジロック参戦フェスコーデ

女優の堀田茜(32)がショートパンツの近影を公開し、抜群のスタイルを絶賛されている。

「フジロックで見て感銘を受けたカトパコばかり聴いている2025夏」とインスタグラムにつづり、7月下旬に新潟県の苗場スキー場で開催された「FUJIROCK FESTIVAL'25 」に参加したショットをアップ。

黒いTシャツ、ショートパンツにサングラス、ハットを被り、野外フェスの会場を颯爽と歩く様子を披露。三つ編みツインテールでショーパンからスラリと美脚を伸ばし、抜群のスタイルを際立たせている。

この投稿にフォロワーからは「おさげ超可愛い」「待ってました」「本当いつもかわいいね」「カッコいいTシャツ着てるね」「さすがのスタイル 決まってますね」などの声が寄せられている。

Tシャツ、ショーパン姿の抜群のスタイルを絶賛されている堀田茜

(インスタグラムakanehottaより)

堀田は、ファッション誌「CanCam」(小学館)の元専属モデル。2015年から「世界の果てまでイッテQ!」(日本テレビ)の「出川ガールズ」として出演し人気に。ドラマや映画への出演も重ねており、女優としても活躍している。24年4月に一般男性との結婚を明らかにした。