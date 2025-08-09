「浜崎家にも…」意外!?プライベート大公開

アジアツアー中の歌手、浜崎あゆみ(46)＝福岡県出身＝が狢の間の休息瓮轡腑奪函宗傷を癒すアイテムにSNS上では注目があつまった。

浜崎はインスタグラムにハートと絆創膏の絵文字を添えて、左腕に貼られた子どもたちに大人気のキャラクター･アンパンマンの絆創膏を紹介。リラックスした様子で絆創膏を見つめる姿が印象的なオフショットとなっている。

過去には「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.II-」に関する投稿で、「このツアーが始まってから肘膝腕足に傷つくらなかった日が無いからもう見慣れた」とアザだらけの体の写真をアップし、ハードな日々を明かしていた。

この投稿に「アンパンマンの絆創膏は心の傷も癒してくれるね♡」「息子くんからかな?この投稿だけで心浄化された」「どんな傷だって治っちゃうね」「優しい息子くんだね。あゆちゃん優しい眼差し、ママのお顔♡」「我が家にもこの絆創膏あるよ〜」「浜崎家にもアンパンマン」などの声が上がっている。



(インスタグラム@a.youより)

(インスタグラム@a.youより)

浜崎は19年に第1子、21年に第2子を出産している。