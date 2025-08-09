巨大ハンバーガーにご満悦

父は有名映画監督、母は大御所大女優…53歳個性派俳優の最新ショットに注目が集まっている。

話題の写真をインスタグラムで紹介したの伊丹十三さんと宮本信子夫妻の長男、池内万作。

「この前来月、再来月にリリースする曲が完成したので、イケウチ家はご褒美も兼ねて月１恒例のお出かけに行ってまいりました」として、静岡県御殿場市のアウトレットでハンバーガーを手に笑みを浮かべる写真を紹介。

また「気づいたらイケウチ家夫婦でやってる音楽ユニット『Cat Trooper』の総視聴数が一万回を越えてましたわ」と、音楽家の妻、本田みちよととうつるアイコンショットも紹介した。

SNSでは「この俳優さん、好き！」「え！息子さんだったの？？？」「画面から存在感がにじみ出てはる」「伊丹さんと信子さんの息子だとは知らなかった！」「お父様とお母様を足して2で割ったお顔」「年々渋味が増してる」などのコメントが寄せられた。

ハンバーガーを手に笑みを浮かべる池内万作

(インスタグラム@mandeshitaより)

妻の本田みちよ(左)と池内万作

(インスタグラム@mandeshitaより)

池内は、伊丹さん(享年64)と宮本の間に1972年に誕生。95年に映画「君を忘れない」でデビュー。NHK連続テレビ小説「らんまん」(23年)や大河ドラマ「どうする家康」(同)など、ドラマ、映画など幅広く活躍。23年には「双極性障害」と「全般性不安障害」と診断されたことを自身のSNSで明かしていた。



