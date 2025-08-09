福岡県9日、福岡管区気象台から同日午前11時、線状降水帯の発生予測に関する気象情報が発表されたとして、防災メールで警戒を呼びかけた。同県では、9日夜のはじめごろから10日夜のはじめごろにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性がある。

今後、気象台が発表する気象情報や市町村が発令する避難情報に留意し、ハザードマップや避難所・避難経路など、早めの確認を呼びかけた。

福岡県では、福岡県防災アプリ「ふくおか防災ナビまもるくん」を配信している。＜ふくおか防災ナビまもるくん＞https://www.bousai.pref.fukuoka.jp/lp/app_mamorukun/

ハザードマップの確認は、「ハザードマップポータルサイト」を活用。＜ハザードマップポータルサイト＞https://disaportal.gsi.go.jp/



市町村の避難所の確認は、福岡県防災ホームページの「避難所一覧」を活用。＜避難所一覧＞https://www.bousai.pref.fukuoka.jp/shelter/



県では「福岡県防災ハンドブック」を作成。事前の備えや台風時の対応等、「自助」「共助」に役立つノウハウを掲載しているので活用を。＜福岡県防災ハンドブック＞https://www.bousai.pref.fukuoka.jp/bousaihandbook/



【気象台からの留意点（線状降水帯の発生予測情報）】線状降水帯による大雨の正確な予測は難しく、この情報が気象台から発表されても、必ずしも線状降水帯が発生するわけではありませんが、線状降水帯が発生しなくても大雨となる可能性が高い状況といえます。