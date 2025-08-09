比較すると一目瞭然！？傷みやすい葉もの野菜やカット野菜を新鮮に保ってくれる便利グッズ3選
【画像を見る】使った場合と使わなかった場合の比較画像を見ると一目瞭然！「野菜いきいき 鮮度保持袋」
「あ...またやっちゃった」買って冷蔵庫に入れておいたのに、いざ使おうと思って取り出してみると、傷んでしまっていて使えない...こんなことはありませんか？ 野菜を無駄にしたことがある人に試してほしい「野菜の鮮度をキープする」おすすめグッズをご紹介します！
■野菜室にポンっと入れておくだけ！
ココスフレッシュ ジュニア
傷みの原因とされるエチレンガスをスピーディーに吸着分解する新発想のキッチングッズ。冷蔵庫の野菜を入れるスペースに入れておくと、約半年間もの間、効果を持続し野菜や果物を長持ちさせてくれます！ 付属の吸盤フックで吊下げても、そのまま置いても。
■2組で160枚！鮮度が長もちする魔法の袋
野菜いきいき 鮮度保持袋 80枚入× 2組
1,078円（税込）
野菜や果物を冷蔵保存するのに欠かせないのがこの袋。一見普通のポリ袋ですが、特殊な素材のおかげで鮮度が長もち。傷みやすい葉もの野菜やカット野菜の保存におすすめです。1組にたっぷり80枚も入っているので経済的で、使い切りタイプだから衛生的なのもうれしい！
長持ちの秘密は、袋に織り込まれた天然成分「ゼオライト」。腐敗の原因「エチレンガス」を吸着して鮮度を保ちます。
■野菜や果物を長く新鮮に保つ！フードキーパー
OXO 野菜保存容器 グリーンセーバー フードキーパー[
4,400円（税込）
野菜や果物を長く新鮮に保つことができるフードキーパー。活性炭が野菜から出るエチレンガスを吸収して野菜を新鮮に保存してくれます。 スライド開閉できる通気孔で、食材ごとに最適な湿度をキープ！ 中にあるバスケットが通気性を良くし、容器側面や底面の水分が食材に触れにくくなり腐敗を防ぎます。 バスケットはハンドル付きで取り出しやすく、野菜の水切り用コランダーとしても◎。
＊ ＊ ＊
また野菜無駄にしちゃったな...と後悔したことがある人は、ぜひお試しください！
文＝徳永陽子