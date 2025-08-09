［ペットライフ 交遊録］藤田朋子さん＜４＞

散歩が大好きなルパンは、１日に１時間ほど坂道も含めて歩きます。

私が引っ張られてしまうほどの速足です。

歩き方は自由気まま。気になる電信柱に必ず立ち寄り、においを嗅ぎ嗅ぎ、ぶはぶは言います。電信柱は人間でいうと図書館のようなもので、くんくんして様々な情報を仕入れると聞いていたので、ゲームをするわけでもない、園芸をしたり刺繍（ししゅう）をしたりするわけでもないルパンにとって大切な読書の時間。思う存分、楽しんでもらいたいなと、ゆっくりじっくり嗅がせています。

散歩の途中でお友達のワンコに出会ったら、すんっと立ったまま、嗅がれるまま身を任せる派。お友達が飽きるまでじっとしていて、「もういいかな」と飼い主さんがバイバイすると、後を追って行くようなツンデレ犬です。

そうそう、ここ１年くらいで「給水」を覚えたルパン。散歩の途中で歩みを止めて私を見上げ、「水。」と要求してくるようになりました。オシッコを流すために持参するペットボトルに、水がビューッと出る仕掛けがついているのですが、その「ビューッ」を口元に当ててやると、上手に飲むのです。マラソンランナーが給水場所で飲むように！

ちゃんと水分補給も怠らずに、マイペースで歩くルパンですが、昨今の夏は、体温調節が得意ではないフレブルには、お散歩がちょっと困難な季節になっています。

さて、我が家ではライブ告知のはがきや、ファンの方へのグッズなどに、ルパンをマスコット代わりに使っています。理由は「かわいいから」。平たく言えば「ウチの子自慢」です。ルパンのためだけのインスタグラムのアカウントまであります。ちなみに夫は先代のフレンチブルドッグ「ぶうちゃん」のために、「Ｂｏｏ Ｌｏｖｅ Ｌｏｖｅ」という曲まで作って演奏しています。

特に、ぶうちゃんの時から作っているカレンダーは毎年好評で、秋になると「来年のカレンダーはまだ？」と聞かれます。楽しみにしてくださっている方がいると思うと、１年かけて撮りためた写真の中から１２か月分を選ぶのにも力が入ります。どれもこれも捨てがたくて、結局毎年、コラージュにしてたくさん写真を使って作ります。カレンダーを手にされた方から、「笑っているような表情がお気に入り」とよく言われるのですが、実は口角が上がって舌を出しているのは、喜んでいるのではなくて「かなりしんどい」表情なんですよ。

先月に５歳の誕生日を迎えたルパン。今年もヤンチャな姿を集めたカレンダーを制作する予定です。ぜひ“笑顔”で頑張っているルパンの表情を、ご自身の目でお確かめくださいませ。（俳優）（おわり）

着物、気軽に楽しむ

８年ほど前から、古着の着物を集めています。着物には難しいマナーやしきたりがありますが、私は普段着としてカジュアルに着るのも好き。インスタグラムの着物アカウント(@kimono15gram)に、装いの写真を投稿しています。