元NMB48で女優の梅山恋和（ここな、22）が9日、都内でバースデーイベントを行った。

8月7日が22歳の誕生日。夏を意識したというキュートな白いワンピース姿で姿をみせ、クイズコーナーや質問タイムなどでファンと交流したほか、「夏と言えば」とグループ時代の楽曲「ナギイチ」、ファンからのリクエストが多かったという超ときめきハート宣伝部の「最上級にかわいいの！」もカバーして披露した。

3年連続の開催で「今年もこうして開催できてうれしいです。応援してくださるみなさんが来てくださるからできました。感謝の気持ちでいっぱいです」とあいさつ。祝福のケーキを出されたあとのトークでは涙ぐむ場面もあり「みなさんが目の前にいると急に涙が出てしまって…。もっともっと頑張ろうと思いました。私は気持ちを伝えることが苦手なので、みなさんにちゃんと伝わっているのか不安に感じる時もあります。みなさんのことが大好きですし、恩返しできるように気を引き締めてこれからも頑張ります」と力を込めた。

梅山は2016年にNMB48の5期生として加入。2018年のシングル「欲望者」で初の表題曲での選抜入りを果たすと、2020年には初のソロコンサートも開催、同年3月のシングル「だってだってだって」ではグループ史上最年少の16歳で表題曲センターに抜てきされるなど、未来を担う若手の中心メンバーとして活躍した。

その後もテレビやラジオのレギュラー番組を持つなどグループをけん引し、22年4月の劇場公演をもってNMB48を卒業。以降は2024年に初主演映画「コーヒーが苦いのは君のせい」が公開されるなど、女優やタレントとして活動している。

22歳を迎えた今後について「今年は勝負の1年だと思っています」と語り「お芝居はもちろん、バラエティー番組など、いろんなお仕事に挑戦していきたいです。何でもできる人はすごくかっこいいなと思うので、歌やダンスももっと力を入れて披露する場を作りたいですし、少しでも名前を知ってもらえるように、初心を忘れず。またこうしたイベントができるように頑張ります」と意気込んだ。

梅山は8月24日にもグループ時代に活動していた大阪の新世界ZAZA POOCKETSでバースデーイベントを行う。