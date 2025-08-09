タレント中山秀征（58）が8日、フジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。米俳優キアヌ・リーブスを取材した際の“禁煙”エピソードを開かした。

中山は過去に出演した番組で、ロスでキアヌを取材できるとの約束を取り付けたものの、番組スタッフも含めて詐欺に遭いダマされたと明かした。その後、都内で仕切り直しの取材ができることに。当時、映画「マトリックス」の世界公開にかかっており、映画会社から、日本国内なら15〜20分の取材ができるとして、キアヌの番組出演が許可された。

ただ、キアヌが「タバコ嫌い」のため、取材場所が禁煙にされたという。中山は「ホテルだったんですよ。一流ホテルを借りて、ワンフロアをキアヌが泊まるから、って。このフロア、キアヌはタバコを吸わないから、全員タバコは吸わないでくださいって。どの部屋でもダメです、吸うのであれば、屋上に行ってください、って言われて」と明かした。

中山は屋上の喫煙場所について「すごい離れているんだけど、そこに行ったら…」とやや間をおくと「キアヌが吸ってました」とオチをつけ「キアヌが吸わないからオレたち追い出されてるんだけど、キアヌも追い出されていた」と話した。