真空ジェシカVSイルカが実現！まさかの“ツーマンライブ”に「意味わかんなくて好き」

人気お笑いコンビ・真空ジェシカは9月23日に、神奈川県藤沢市にある「新江ノ島水族館」で、イルカとの“ツーマンライブ”を開催します。株式会社TBSテレビが、8月8日に発表しました。

4年連続M-1ファイナリストのお笑いコンビ・真空ジェシカと、世界中の人々から愛される“イルカ”がまさかのコラボ。ファンからは「意味わかんなくて好き」といった声が寄せられています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

本イベントは、真空ジェシカが今最もやりたいこと「イルカショーのステージに立つ」を実現するために企画され、新江ノ島水族館の全面協力により開催が決定しました。さらに、2024年3月にTBSチャンネルで放送され好評を博した「真空ジェシカのつまんなテレビ」のスタッフが再び結集し、イベント制作を担当します。

イベントタイトルは「真空ジェシカ VS イルカ in 新江ノ島水族館」。真空ジェシカの2人と、イルカの2組が交互に漫才とショーを披露する“ツーマンライブ”です。イルカショーは今回のイベントのために制作されたオリジナルパフォーマンスとなっています。

さらに同館公式キャラクター・あわたんとの大喜利対決も実施。コンビがそろって得意とする大喜利で、どこまであわたんと戦えるのか注目です。

他に類を見ない人間とイルカによる“ツーマンライブ”について、真空ジェシカのツッコミ・ガクさんとボケ・川北茂澄さんもそれぞれXで告知。

「イルカとツーマンでネタ勝負します」（ガクさん）、「イルカとツーマンします」（川北さん）と投稿すると、ファンからは「流石におもろすぎてる」「嘘っぽすぎるけど真空なので納得」「意味わかんなくて好き」などと、驚きと笑いの声が寄せられました。

イベントは17時30分開場、18時開演。席は「一般席」と「水に濡れる可能性がある席」の2種類があり、ともに6600円（税込）。チケットは8月9日の午前10時以降に、人力舎公式ファンクラブ「JINRIKI STATION」やチケットぴあで順次抽選・発売されます。なお入場は整理番号順となっています。

真空ジェシカとイルカが織りなす夏にピッタリのイベント、ぜひ会場で体験してみては。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By YoshikuraMiku | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025080904.html