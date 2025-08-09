Photo: SUMA-KIYO

ROOMIE 2024年9月24日掲載の記事より転載

旅行や出張先で、お土産などを買いすぎてしまって、キャリーケースに入りきらなかった経験ありませんか？

そうなると紙袋などで手に持つことになりますが、重いし両腕がふさがると何かと不便なんですよね……。

キャリーケースと手荷物を一体化

セリア「トラベルフックベルト」

そんな悩みを解決してくれたのが、セリアで見つけた「トラベルフックベルト」。

使い方はとっても簡単。

まず、キャリーケースのハンドル部分にマジックテープを使って取り付けます。

あとは2つのフックに手荷物をかけるだけ。

フックは互い違いになっているので、簡単には外れない仕組みになっています。

たったこれだけでキャリーケースと手荷物がしっかり一体化！

お土産などキャリーケースに収まりきらないものはもちろん、コンビニで購入した飲食物など、大きな荷物と分けたい物もひとまとめにして楽に運ぶことができました。

よく使うアイテムにも

耐荷重は約3kgと、シンプルなつくりにしてはかなり丈夫。

脱着もとても簡単なので、水筒や帽子など、頻繁に使うアイテムやちょっとぶら下げておきたいものを掛けるのにも便利です。

そうそう、雨が降ったり止んだりする日には折りたたみ傘を掛けておくのにも重宝しました。

とりあえずキャリーケースのハンドルに付けておけば、いろんなシーンで重宝すること間違いなしです。

秋の旅行のお供に

キャリーケースと手荷物を簡単にひとまとめにできる「トラベルフックベルト」。

一度使うと、旅行や出張では手放せないアイテムになりますよ。

