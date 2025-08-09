就任以来、関税交渉などで剛腕を発揮している米国のドナルド・トランプ大統領（79）が自国開催での五輪にも影響力を及ぼしそうだ。

【俺の生きる道】オレが立浪和義にコンプレックスを抱いた深層…現役時代は一度も食事したことがなかった

トランプ氏は日本時間6日、2028年ロサンゼルス五輪に向けたタスクフォース（作業部会）を新たに設置する大統領令に署名し、委員長として自ら陣頭指揮を執ると発表した。会見には、ロス五輪組織委員会のケーシー・ワッサーマン委員長も同席。同委員長は今年2月、MLBのオーナー会議に出席し、各球団の経営者に現役メジャーリーガーの出場を呼びかけたことで知られる。

ワッサーマン委員長は今後の作業部会を通じて、トランプ大統領にMLBのロブ・マンフレッド・コミッショナーを説得するよう働きかけるとみられる。

これまで、MLBと各球団はレギュラーシーズン中に開催される五輪の選手派遣に消極的な姿勢をとってきた。前回、野球競技が実施された21年東京五輪でも米国代表はマイナーリーグの選手で編成された。

しかし、かねてMLBは時の政権に及び腰で、これまでも歴代の大統領の要求を受け入れてきた。

近年のケースでは21年3月、ジョージア州議会が黒人をターゲットにした投票制限の州法を可決したことに抗議し、7月に同州アトランタのブレーブスの本拠地で予定していたオールスターの開催地を急きょ、変更した。当時のバイデン大統領もジョージア州の州法には猛反対しており、MLBはバイデン政権に忖度して同調したともっぱらだった。

大リーグに詳しいスポーツライターの友成那智氏がこう言った。

「今年4月にトランプ大統領と会談したマンフレッド・コミッショナーは、野球賭博に関与し永久追放処分を科された故ピート・ローズの処分解除、資格回復を求められると、二つ返事で承諾した。5月にはMLBがローズの資格回復を発表し、米野球殿堂も『殿堂入り候補となることが検討されることになる』との声明を出したほどで、大統領による米球界への影響力の高さを知らしめた。ロス五輪への大リーガー派遣に関しても、大統領がコミッショナーに進言すれば、すぐにクリアになるのではないか」

■大谷とトランプ大統領にはすでに“接点”

トランプ大統領といえば、今年4月に昨季、世界一になったドジャースの表敬訪問を受けた際、式典で大谷翔平を真っ先に紹介し、「ムービースターのようだ」と持ち上げた。大谷を大のお気に入りなのは明らかで、大統領執務室に招き入れると「あなたに会えて大変光栄だ。素晴らしいアスリートであり、人間だ」と話し、記念メダル2枚をプレゼントした。

大谷やヤンキース・ジャッジらスターが選手会を代表して大統領に直訴すれば、大リーガーの五輪出場はあっさりと決まるかもしれない。

◇ ◇ ◇

日刊ゲンダイでは現在、中日や楽天で活躍した山崎武司氏による「これが俺の生きる道」を連載中だ。そこでは自身の野球人生を赤裸々に振り返るとともに、昨今のプロ野球界に対する“遠慮なき本音”が綴られている。「立浪和義氏へのコンプレックス」や「中日への忖度なき思い」とは、いったいどんなものなのか。

●関連記事【俺の生きる道】…は、野球ファンなら要チェックだ。