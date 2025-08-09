もう剥がれない！激ウマ「ピーマンの肉詰め」を作る3つのポイント

初心者でも極上の仕上がり

家族が喜んでくれる「ピーマンの肉詰め」を作ろうとしたのに、タネが剥がれてしまうと悲しいですよね。でも今回ご紹介する3つのポイントを心がけるだけで、大満足な仕上がりになります。難しくないので、すぐに活用できますよ。

ピーマンの下処理＆火加減がポイント！

1. まず、ピーマンの外側にフォークで傷をつけます。外側の組織密度を下げることで、内側の組織密度との差が少なくなり、ピーマンを加熱しても開きにくくなるため、タネが剥がれにくくなるのだそう。





2.半量のひき肉に刻んだ玉ねぎなどを混ぜて、よくこねます。多めのパン粉を加えて、ふわふわ感をさらにアップ。最後に残りのひき肉を加えて、10秒ほど軽く混ぜることで、肉感を出します。





3. 油をひかずにピーマンを並べ、アルミホイルをかぶせて、低温で焼きましょう。肉汁が出てこないので、肉が剥がれにくく、しかも旨みを閉じ込めることができます。裏表を焼いて、最後に強火で焼き色をしっかりつけたら完成です！





プロ級の見た目に仕上がるだけでなく、ふわふわ＆肉感になるポイント3つ。ぜひ、格上げしたピーマンの肉詰めを用意して、家族を驚かせてみませんか？