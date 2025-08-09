安達祐実、甘えん坊な“娘”と密着2ショット「ふたりとも可愛らしい」「洗濯物まで可愛く見えます」
俳優の安達祐実（43）が、自身が出演するドラマ『誘拐の日』(テレビ朝日系／毎週火曜 後9：00）の公式インスタグラムに登場。“娘”との2ショットが公開された。
【写真】「ぎゅーっとしてました」 安達祐実と甘えん坊な“娘”の密着2ショット
本作は“心やさしきマヌケな誘拐犯”×“記憶喪失の天才少女”という奇妙な凸凹バディが次々と襲いかかる危機を乗りこえながら犯人捜し＆逃亡劇を繰り広げる、巻き込まれ型ヒューマンミステリー。
投稿では、「洗濯中の汐里（#安達祐実）にぎゅっ ママが大好きな甘えんぼ芽生ちゃん（#日下莉帆）」と撮影オフショットを2枚アップ。「安達さんのことが大好きな莉帆ちゃんは、撮影合間もぎゅーっとしてました」と、安達演じる汐里の娘・芽生役の日下莉帆とのほほ笑ましい2ショットを披露した。
ドラマファンからは「ふたりとも可愛らしい」「洗濯物まで可愛く見えます」「芽生ちゃん、ママのことも大好きで」「安達祐実さんの子供を見つめる姿 母性が滲み出ていて、優しく美しい横顔が素敵です」など、さまざまな声が寄せられている。
