葉月あや「地獄だった」生命の危機感じたグラビア撮影を語る
【モデルプレス＝2025/08/09】グラビアタレントの葉月あやが9日、都内で『First Love』DVD発売記念イベントを開催。報道陣の取材に応じ、過酷だった撮影を振り返った。
【写真】スラリ美脚がセクシーな葉月あや
ジャケットに使用されているシーンは、マイナス6度の吹雪の中で撮影。「『30分以上は撮影できない。もう体が動かなくなる』って言われていて、本当に身体が動かなくなったのは初めて。自分の意思に反した動きをし始めるんです。ただ、そうなるとうまく撮れないから結局1時間かかりました。地獄だった」と過酷な撮影を回顧
【Not Sponsored 記事】
◆葉月あや、初の雪グラビア挑戦
2月の北海道で撮影し、一面銀世界の中で白ビキニをまとった姿が印象的な今作。長きにわたってグラビア界で活躍する葉月でも、「めっちゃ寒がりなので雪グラはずっと避けてきたんです。でも、もうDVDは30何枚出してるのでやることない…じゃあ雪だって」と、雪グラビアは初めてだったそうで「もうめっちゃ大変だった。もう2度とやらない」と語気を強めた。
ところが、取材の後半では、改めて「生命の危機を感じた。地獄」と言いつつも「もう2度とやらないと思ってたんだけど、あの辛さってやっぱ忘れちゃうんですよね。もう1回行ってもいいかなぐらいに思い始めている」と笑顔を見せていた。
◆葉月あやの心残り
ほかのシーンについては、「ピュアなイメージで撮りたかったので、純な感じが多いかなと思いますね。ただ、その中でお風呂の黒い水着、その上にTシャツ着てるやつかな…それはセクシーめです」と紹介。ただ、悔いが残っているようで「今回オイル（のシーン）がないのでそこだけ心残りです。オイルシーンが定番みたいになってるからか、レビューに『オイルシーンがなくて残念』って書かれていたので、次からはまたオイルシーンを入れたい」と次作への想いも。
◆葉月あや、ファンクラブでは貴重な姿を公開
取材の最後には、「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」でファンクラブを始めたので、ぜひ大きめに！」と告知。ファンクラブのポイントを聞かれると「SNSにあんまりプライベートの写真あげないんですけど、（ファンクラブでは）プライベートの写真めっちゃあげてます。友達との写真とか、普段見せない姿を」とアピールしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】