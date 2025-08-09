暗髪のタカシ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/08/09】超特急のタカシ（松尾太陽）が8日、自身のInstagramを更新。オレンジ色の髪色にイメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】超特急メンバー、派手髪で雰囲気ガラリ

◆タカシ、“太陽カラー”にイメチェン


タカシは「EVE 最終公演さいたまスーパーアリーナスタジアムモード2DAYSありがとうございました 無事に9人で完走できました」とツアーの成功を報告。「そういえば髪の毛を太陽カラーにしたんやで」と鮮やかなオレンジ色に染めた髪とレザージャケット姿でクールにポーズを決めた写真を披露した。

この投稿に、ファンからは「破壊力」「太陽カラーぴったりすぎる」「似合いすぎてる」「かっこよすぎる」「イメチェン最高」「新鮮」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】