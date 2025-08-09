嵐の二宮和也（42）二階堂ふみ（30）中山果奈アナウンサーが司会を務めるNHKの音楽特番「MUSIC GIFT 2025〜あなたに贈ろう 希望の歌〜」は9日（第1部：後7・30〜8・55、第2部：後10・00〜10・55）、東京・渋谷のNHKホールから生放送される。

連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の出演者によるスペシャルステージもあり、やなせたかし氏＆いずみたく氏の名曲を披露。朝ドラファンも必見となりそうだ。

タイムテーブル（セットリスト）は以下の通り（生放送のため、時刻は目安）。

＜第1部＞

（19：30頃）

（1）「上を向いて歩こう」出演者有志

（2）「ありがとう」いきものがかり

（3）「アルデバラン」AI

（4）「はんぶんこ」MISIA／清明学園初等学校とんぼっこ合唱団

連続テレビ小説「あんぱん」スペシャルステージ／コーナーMC：今田美桜＆北村匠海

（5）「東京ブギウギ」大森元貴・原菜乃華

（20：00頃）

（6）「ゲゲゲの鬼太郎」氷川きよし

（7）「いい湯だな」純烈・新浜レオン

（8）「見上げてごらん夜の星を」山寺宏一

（9）「恋の季節」今陽子・純烈・新浜レオン

（10）「アンパンマンのマーチ」戸田恵子・中尾隆聖・山寺宏一

（11）「手のひらを太陽に」コーナー出演者全員

（12）「クスノキ―500年の風に吹かれて―」福山雅治（長崎から5000人と合唱）

（20：30頃）

（13）「ケセラセラ」Mrs. GREEN APPLE

（14）「何度でも〜その先へ」DREAMS COME TRUE（スペシャルメドレー）

戦後80年「どう戦争の記憶を語り継いでいくか？」（二宮が広島に赴き、被爆者を訪ねる）

（15）「一本の鉛筆」氷川きよし

（16）「虹―With 5,000 souls―」福山雅治（長崎から5000人と合唱）

＜第2部＞

（22：00頃）

（17）「栄光の架橋」ゆず（52人のオーケストラと一夜限りのスペシャルパフォーマンス）

（18）「紅蓮華〜残酷な夜に輝け」LiSA（『鬼滅の刃』スペシャルメドレー、映画のスペシャル映像）

（19）「死んだ女の子」元ちとせ（二階堂がプレゼン、坂本龍一のピアノ音源とともに披露）

（20）「ここからだ！」DREAMS COME TRUE（夢を追う若者たちとダンスコラボ）

（22：30頃）

（21）「空」BE：FIRST

（22）「風になりたい」宮沢和史／千葉県立松戸六実高等学校吹奏楽部

（23）「希望のうた」MISIA（世界遺産・高野山からパフォーマンス）

（24）「Soranji」Mrs. GREEN APPLE