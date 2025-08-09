オリオールズの菅野智之投手（３５）は８日（日本時間９日）に本拠地ボルティモアでのアスレチックス戦に先発し、７回を５安打１失点４三振２四球の好投をみせ、今季９勝目（４敗）を挙げた。打者２８人９１球でストライクは５６球。、防御率４・２４に。チームは３―２で勝った。

初回、先頭コーテスを初球のストレートで一邪飛、２番ルーカーには初球の内角シンカーで左飛に打ち取り、打席は今季メジャーデビューを果たし、２３本塁打を放っている３番カーツ。カウント２―２からの５球目、内角低めの９２・８マイル（約１４９・３キロ）のシンカーで見逃し三振。７球で三者凡退という上々の立ち上がりを見せると、味方打線はその裏、マスクを被ったラッチマンの２ラン、マウントキャッスルのソロで３点を先制する。

２回二死後に四球で走者を許すが、７番バトラーをスプリットで力のない右飛に打ち取り無失点。３回は先頭から連打を浴び、無死一、二塁のピンチを迎えるが注文通りの二ゴロ併殺打で二死三塁。続くルーカーには死球を与えるが、３番カーツは８５・９マイル（約１３８・２キロ）のスイーパーを内角低めいっぱいに決めて見逃し三振。テレビの実況アナは声のトーンを上げ「スガノ！カーツから２個目の見逃し三振」と伝えた。

５回、先頭バトラーに左翼線へ落ちる二塁打を許し、その後ウリアスの犠飛で１点を返されるが５回を投げ終え、球数はわずか６６。６回は一死からカーツに遊ゴロ内野安打、二死を奪って５番ソダーストロムに初球、７８・４マイルのカーブを右前へ運ばれ一、二塁とされるが、続くハネズを遊ゴロ封殺に打ち取り無死点で切り抜ける。

７回は先頭バトラーにフルカウントから四球を与え自軍ブルペンが動き始めるが、この後の３人を右飛、左飛、二ゴロに仕留め無失点で終えるとここで交代。２ストライクと追い込んでから粘らるケースもあったが、貫禄の投球だった。

救援陣が８、９回で１失点で切り抜け、９個目の白星を手にした。