ソフトバンクのリバン・モイネロ投手（２９）が１０日の日本ハム戦（みずほペイペイ）に先発登板する。今季のファイターズ戦は５試合に先発して３勝、防御率１・２９。左腕エースとして抜群の対戦成績を誇る。今回は６回１失点で９勝目を挙げた前回７月２９日の同戦（エスコン）から中１１日の先発。登板を前日に控えた９日、取材に応じたモイネロは間隔が空いた期間を「柔軟性を意識して練習した」と時間を有効活用し、準備は万端だ。

ここまでライバルを圧倒してきたが、警戒感は強い。理由は、あの男の存在だ。この日、報道陣から手強い打者を問われ「シンジョー」と即答。その理由について「よく相手のことを見ている。中でも、いつもピッチャーのことを見ている気がする。緊張はしないが、やたら見てるなと思う」と率直に語り、敵将・新庄監督の視線に不気味さを抱いていることを明かした。

「チームの目標が優勝なので、そういう意味では意識するところはある。だが、状態もいいし、みんな（前カードの）千葉でいい試合をしているんで、その勢いでこのカードも勝ち越せればいい」と腕をぶしたモイネロ。今季６度目となる直接対決も平常心で臨み、２年連続の２ケタ勝利を狙う。