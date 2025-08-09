決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … ハーモニック、モダリス、ワークマン (8月1日～7日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から8日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<3803> イメージ情報 東Ｇ -36.50 8/ 7 1Q 赤拡
<4572> カルナバイオ 東Ｇ -27.80 8/ 6 上期 赤縮
<9878> セキド 東Ｓ -24.54 8/ 1 1Q 赤拡
<4414> フレクト 東Ｇ -16.53 8/ 7 1Q -34.27
<3695> ＧＭＯリＡＩ 東Ｇ -14.43 8/ 7 上期 1.14
<7564> ワークマン 東Ｓ -14.29 8/ 4 1Q 28.46
<6324> ハーモニック 東Ｓ -12.12 8/ 6 1Q 黒転
<9158> シーユーシー 東Ｇ -11.71 8/ 4 1Q -62.48
<6171> 土木管理 東Ｓ -10.20 8/ 7 上期 -6.15
<4192> スパイダー 東Ｇ -10.14 8/ 6 上期 赤縮
<4012> アクシス 東Ｓ -9.95 8/ 7 上期 2.11
<4736> 日本ラッド 東Ｓ -9.58 8/ 4 1Q -29.66
<3914> ＪＩＧＳＡＷ 東Ｇ -9.05 8/ 4 上期 -29.26
<3422> Ｊ－ＭＡＸ 東Ｓ -8.50 8/ 7 1Q 赤拡
<9028> ゼロ 東Ｓ -7.54 8/ 7 本決算 0.85
<4388> エーアイ 東Ｇ -6.46 8/ 6 1Q 赤転
<6894> パルステック 東Ｓ -6.42 8/ 6 1Q 赤転
<9476> 中央経済ＨＤ 東Ｓ -6.33 8/ 6 3Q 87.10
<7215> ファルテック 東Ｓ -6.27 8/ 7 1Q 赤縮
<7105> ロジスネクス 東Ｓ -6.10 8/ 5 1Q -17.68
<2138> クルーズ 東Ｓ -6.09 8/ 6 1Q 赤縮
<5391> Ａ＆ＡＭ 東Ｓ -6.01 8/ 7 1Q -61.20
<9908> Ｄｅｎｋｅｉ 東Ｓ -5.80 8/ 7 1Q -58.28
<8085> ナラサキ 東Ｓ -5.65 8/ 5 1Q -83.78
<6425> ユニバーサル 東Ｓ -5.58 8/ 7 上期 赤転
<4918> アイビー 東Ｓ -5.54 8/ 6 1Q 赤拡
<4883> モダリス 東Ｇ -5.49 8/ 7 上期 赤拡
<6060> こころネット 東Ｓ -5.49 8/ 1 1Q -2.65
<2425> ケアサービス 東Ｓ -5.48 8/ 6 1Q -98.92
<6026> ＧＭＯテック 東Ｇ -5.46 8/ 7 上期 -67.27
<6403> 水道機 東Ｓ -5.39 8/ 7 1Q 赤拡
<3672> オルトＰ 東Ｓ -5.33 8/ 7 3Q 赤拡
<7134> アップガレＧ 東Ｓ -5.26 8/ 4 1Q -22.44
<9768> いであ 東Ｓ -5.26 8/ 4 上期 -15.11
<4293> セプテニＨＤ 東Ｓ -5.25 8/ 7 上期 0.12
<1776> 三井住建道 東Ｓ -4.93 8/ 6 1Q 赤縮
<2795> プリメックス 東Ｓ -4.76 8/ 7 1Q -73.28
<2612> かどや製油 東Ｓ -4.76 8/ 1 1Q -1.59
<9057> 遠州トラック 東Ｓ -4.70 8/ 5 1Q 2.50
<4512> わかもと 東Ｓ -4.67 8/ 5 1Q 赤拡
<6125> 岡本工 東Ｓ -4.63 8/ 7 1Q 黒転
<2349> エヌアイデイ 東Ｓ -4.45 8/ 1 1Q -11.76
<5644> メタルアート 東Ｓ -4.39 8/ 7 1Q 7.45
<5871> ＳＯＬＩＺＥ 東Ｓ -4.29 8/ 6 上期 赤転
<9272> ブティックス 東Ｇ -4.26 8/ 7 1Q 赤縮
<4890> 坪田ラボ 東Ｇ -4.26 8/ 6 1Q 赤拡
<7898> ウッドワン 東Ｓ -4.18 8/ 5 1Q 3.88
<6018> 阪神燃 東Ｓ -3.85 8/ 4 1Q -45.41
<4972> 綜研化学 東Ｓ -3.76 8/ 5 1Q -28.32
<4389> プロパテＤＢ 東Ｇ -3.71 8/ 7 1Q -13.51
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした8日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース