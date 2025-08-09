―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から8日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<3803> イメージ情報 　東Ｇ 　 -36.50 　　8/ 7　　　1Q　　　　赤拡
<4572> カルナバイオ 　東Ｇ 　 -27.80 　　8/ 6　　上期　　　　赤縮
<9878> セキド 　　　　東Ｓ 　 -24.54 　　8/ 1　　　1Q　　　　赤拡
<4414> フレクト 　　　東Ｇ 　 -16.53 　　8/ 7　　　1Q　　　-34.27
<3695> ＧＭＯリＡＩ 　東Ｇ 　 -14.43 　　8/ 7　　上期　　　　1.14

<7564> ワークマン 　　東Ｓ 　 -14.29 　　8/ 4　　　1Q　　　 28.46
<6324> ハーモニック 　東Ｓ 　 -12.12 　　8/ 6　　　1Q　　　　黒転
<9158> シーユーシー 　東Ｇ 　 -11.71 　　8/ 4　　　1Q　　　-62.48
<6171> 土木管理 　　　東Ｓ 　 -10.20 　　8/ 7　　上期　　　 -6.15
<4192> スパイダー 　　東Ｇ 　 -10.14 　　8/ 6　　上期　　　　赤縮

<4012> アクシス 　　　東Ｓ　　 -9.95 　　8/ 7　　上期　　　　2.11
<4736> 日本ラッド 　　東Ｓ　　 -9.58 　　8/ 4　　　1Q　　　-29.66
<3914> ＪＩＧＳＡＷ 　東Ｇ　　 -9.05 　　8/ 4　　上期　　　-29.26
<3422> Ｊ－ＭＡＸ 　　東Ｓ　　 -8.50 　　8/ 7　　　1Q　　　　赤拡
<9028> ゼロ 　　　　　東Ｓ　　 -7.54 　　8/ 7　本決算　　　　0.85

<4388> エーアイ 　　　東Ｇ　　 -6.46 　　8/ 6　　　1Q　　　　赤転
<6894> パルステック 　東Ｓ　　 -6.42 　　8/ 6　　　1Q　　　　赤転
<9476> 中央経済ＨＤ 　東Ｓ　　 -6.33 　　8/ 6　　　3Q　　　 87.10
<7215> ファルテック 　東Ｓ　　 -6.27 　　8/ 7　　　1Q　　　　赤縮
<7105> ロジスネクス 　東Ｓ　　 -6.10 　　8/ 5　　　1Q　　　-17.68

<2138> クルーズ 　　　東Ｓ　　 -6.09 　　8/ 6　　　1Q　　　　赤縮
<5391> Ａ＆ＡＭ 　　　東Ｓ　　 -6.01 　　8/ 7　　　1Q　　　-61.20
<9908> Ｄｅｎｋｅｉ 　東Ｓ　　 -5.80 　　8/ 7　　　1Q　　　-58.28
<8085> ナラサキ 　　　東Ｓ　　 -5.65 　　8/ 5　　　1Q　　　-83.78
<6425> ユニバーサル 　東Ｓ　　 -5.58 　　8/ 7　　上期　　　　赤転

<4918> アイビー 　　　東Ｓ　　 -5.54 　　8/ 6　　　1Q　　　　赤拡
<4883> モダリス 　　　東Ｇ　　 -5.49 　　8/ 7　　上期　　　　赤拡
<6060> こころネット 　東Ｓ　　 -5.49 　　8/ 1　　　1Q　　　 -2.65
<2425> ケアサービス 　東Ｓ　　 -5.48 　　8/ 6　　　1Q　　　-98.92
<6026> ＧＭＯテック 　東Ｇ　　 -5.46 　　8/ 7　　上期　　　-67.27

<6403> 水道機 　　　　東Ｓ　　 -5.39 　　8/ 7　　　1Q　　　　赤拡
<3672> オルトＰ 　　　東Ｓ　　 -5.33 　　8/ 7　　　3Q　　　　赤拡
<7134> アップガレＧ 　東Ｓ　　 -5.26 　　8/ 4　　　1Q　　　-22.44
<9768> いであ 　　　　東Ｓ　　 -5.26 　　8/ 4　　上期　　　-15.11
<4293> セプテニＨＤ 　東Ｓ　　 -5.25 　　8/ 7　　上期　　　　0.12

<1776> 三井住建道 　　東Ｓ　　 -4.93 　　8/ 6　　　1Q　　　　赤縮
<2795> プリメックス 　東Ｓ　　 -4.76 　　8/ 7　　　1Q　　　-73.28
<2612> かどや製油 　　東Ｓ　　 -4.76 　　8/ 1　　　1Q　　　 -1.59
<9057> 遠州トラック 　東Ｓ　　 -4.70 　　8/ 5　　　1Q　　　　2.50
<4512> わかもと 　　　東Ｓ　　 -4.67 　　8/ 5　　　1Q　　　　赤拡

<6125> 岡本工 　　　　東Ｓ　　 -4.63 　　8/ 7　　　1Q　　　　黒転
<2349> エヌアイデイ 　東Ｓ　　 -4.45 　　8/ 1　　　1Q　　　-11.76
<5644> メタルアート 　東Ｓ　　 -4.39 　　8/ 7　　　1Q　　　　7.45
<5871> ＳＯＬＩＺＥ 　東Ｓ　　 -4.29 　　8/ 6　　上期　　　　赤転
<9272> ブティックス 　東Ｇ　　 -4.26 　　8/ 7　　　1Q　　　　赤縮

<4890> 坪田ラボ 　　　東Ｇ　　 -4.26 　　8/ 6　　　1Q　　　　赤拡
<7898> ウッドワン 　　東Ｓ　　 -4.18 　　8/ 5　　　1Q　　　　3.88
<6018> 阪神燃 　　　　東Ｓ　　 -3.85 　　8/ 4　　　1Q　　　-45.41
<4972> 綜研化学 　　　東Ｓ　　 -3.76 　　8/ 5　　　1Q　　　-28.32
<4389> プロパテＤＢ 　東Ｇ　　 -3.71 　　8/ 7　　　1Q　　　-13.51

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした8日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

