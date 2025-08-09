―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から8日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.2　ソフト９９ <4464>
　26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比3.2％増の11.7億円に伸び、4-9月期(上期)計画の16.2億円に対する進捗率は72.6％に達し、5年平均の54.6％も上回った。

★No.3　ＴＡＣ <4319>
　26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比53.7％増の4.5億円に拡大し、4-9月期(上期)計画の8.1億円に対する進捗率は56.5％に達し、5年平均の48.5％も上回った。

★No.6　Ｃｉメディカ <3540>
　25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比2.3倍の22.6億円に急拡大したが、通期計画の45.4億円に対する進捗率は49.8％となり、5年平均の50.2％とほぼ同水準だった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<5729> 日精鉱 　　　　東Ｓ 　 +63.98 　　8/ 1　　　1Q　　　615.11
<4464> ソフト９９ 　　東Ｓ 　 +53.42 　　8/ 6　　　1Q　　　　3.25
<4319> ＴＡＣ 　　　　東Ｓ 　 +48.72 　　8/ 6　　　1Q　　　 53.69
<7271> 安永 　　　　　東Ｓ 　 +39.46 　　8/ 6　　　1Q　　　　黒転
<3670> 協立情報通信 　東Ｓ 　 +34.72 　　8/ 7　　　1Q　　　436.84

<3540> Ｃｉメディカ 　東Ｓ 　 +32.86 　　8/ 7　　上期　　　132.75
<7018> 内海造 　　　　東Ｓ 　 +32.47 　　8/ 5　　　1Q　　　 85.52
<6648> かわでん 　　　東Ｓ 　 +26.89 　　8/ 7　　　1Q　　　196.88
<4635> 東インキ 　　　東Ｓ 　 +26.24 　　8/ 5　　　1Q　　　197.30
<7089> フォースタ 　　東Ｇ 　 +25.94 　　8/ 5　　　1Q　　　170.51

<2700> 木徳神糧 　　　東Ｓ 　 +24.86 　　8/ 7　　上期　　　356.91
<300A> ＭＩＣ 　　　　東Ｓ 　 +24.56 　　8/ 7　　　1Q　　　　　－
<6402> 兼松エンジ 　　東Ｓ 　 +23.47 　　8/ 5　　　1Q　　　 36.80
<7372> デコルテＨＤ 　東Ｇ 　 +21.30 　　8/ 5　　　3Q　　　 82.44
<6542> ＦＣＨＤ 　　　東Ｓ 　 +20.09 　　8/ 6　本決算　　　　　－

<4415> ブロードＥ 　　東Ｇ 　 +19.37 　　8/ 7　　上期　　　 85.45
<6853> 共和電 　　　　東Ｓ 　 +19.27 　　8/ 4　　上期　　　 -1.15
<3392> デリカフＨＤ 　東Ｓ 　 +19.15 　　8/ 7　　　1Q　　 1668.52
<9845> パーカー 　　　東Ｓ 　 +19.03 　　8/ 4　　　1Q　　　 65.42
<4767> ＴＯＷ 　　　　東Ｓ 　 +18.27 　　8/ 7　本決算　　　　2.55

<6777> ｓａｎｔｅｃ 　東Ｓ 　 +18.06 　　8/ 1　　　1Q　　　-20.78
<3690> イルグルム 　　東Ｇ 　 +17.86 　　8/ 4　　　3Q　　　 23.13
<6730> アクセル 　　　東Ｓ 　 +16.77 　　8/ 5　　　1Q　　　 61.04
<1736> オーテック 　　東Ｓ 　 +16.27 　　8/ 7　　　1Q　　　341.01
<6855> 電子材料 　　　東Ｓ 　 +14.08 　　8/ 7　　　1Q　　　 11.39

<3744> サイオス 　　　東Ｓ 　 +12.02 　　8/ 7　　上期　　　287.72
<7813> プラッツ 　　　東Ｓ 　 +11.75 　　8/ 7　本決算　　　 77.08
<2173> 博展 　　　　　東Ｇ 　 +11.74 　　8/ 7　　上期　　　 16.00
<1967> ヤマト 　　　　東Ｓ 　 +11.38 　　8/ 1　　　1Q　　　 60.49
<7711> 助川電気 　　　東Ｓ 　 +11.23 　　8/ 7　　　3Q　　　 36.92

<7722> 国際計測 　　　東Ｓ 　 +11.11 　　8/ 7　　　1Q　　　303.23
<7177> ＧＭＯ－ＦＨ 　東Ｓ 　 +10.01 　　8/ 5　　上期　　　104.38
<299A> ｄｅｌｙ 　　　東Ｇ　　 +9.80 　　8/ 1　　　1Q　　　　　－
<7460> ヤギ 　　　　　東Ｓ　　 +9.55 　　8/ 4　　　1Q　　　 30.09
<3776> ＢＢタワー 　　東Ｓ　　 +9.27 　　8/ 6　　上期　　　-19.49

<6946> 日本アビオ 　　東Ｓ　　 +9.09 　　8/ 1　　　1Q　　　 82.79
<6016> ジャパンエン 　東Ｓ　　 +9.04 　　8/ 7　　　1Q　　　　0.64
<9713> ロイヤルホ 　　東Ｓ　　 +8.71 　　8/ 4　　　1Q　　　　黒転
<1965> テクノ菱和 　　東Ｓ　　 +8.20 　　8/ 7　　　1Q　　　184.30
<4746> 東計電算 　　　東Ｓ　　 +8.14 　　8/ 4　　上期　　　 16.74

<1866> 北野建 　　　　東Ｓ　　 +8.10 　　8/ 7　　　1Q　　　　1.97
<4642> オリジナル設 　東Ｓ　　 +8.08 　　8/ 6　　上期　　　　4.64
<5940> 不二サッシ 　　東Ｓ　　 +8.03 　　8/ 5　　　1Q　　　　赤縮
<6877> ＯＢＡＲＡＧ 　東Ｓ　　 +7.83 　　8/ 5　　　3Q　　　　2.14
<6226> 守谷輸送機 　　東Ｓ　　 +7.73 　　8/ 7　　　1Q　　　 48.03

<3908> コラボス 　　　東Ｇ　　 +7.43 　　8/ 1　　　1Q　　　　黒転
<4404> ミヨシ 　　　　東Ｓ　　 +7.27 　　8/ 4　　上期　　　-78.63
<4286> ＣＬＨＤ 　　　東Ｓ　　 +7.18 　　8/ 7　　上期　　　　黒転
<8929> 青山財産 　　　東Ｓ　　 +6.98 　　8/ 7　　上期　　　 14.56
<6485> 前沢給装 　　　東Ｓ　　 +6.75 　　8/ 7　　　1Q　　　 -7.07

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした8日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

