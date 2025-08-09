決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … 電子材料、ジャパンエン、ｄｅｌｙ (8月1日～7日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から8日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.2 ソフト９９ <4464>
26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比3.2％増の11.7億円に伸び、4-9月期(上期)計画の16.2億円に対する進捗率は72.6％に達し、5年平均の54.6％も上回った。
★No.3 ＴＡＣ <4319>
26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比53.7％増の4.5億円に拡大し、4-9月期(上期)計画の8.1億円に対する進捗率は56.5％に達し、5年平均の48.5％も上回った。
★No.6 Ｃｉメディカ <3540>
25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比2.3倍の22.6億円に急拡大したが、通期計画の45.4億円に対する進捗率は49.8％となり、5年平均の50.2％とほぼ同水準だった。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<5729> 日精鉱 東Ｓ +63.98 8/ 1 1Q 615.11
<4464> ソフト９９ 東Ｓ +53.42 8/ 6 1Q 3.25
<4319> ＴＡＣ 東Ｓ +48.72 8/ 6 1Q 53.69
<7271> 安永 東Ｓ +39.46 8/ 6 1Q 黒転
<3670> 協立情報通信 東Ｓ +34.72 8/ 7 1Q 436.84
<3540> Ｃｉメディカ 東Ｓ +32.86 8/ 7 上期 132.75
<7018> 内海造 東Ｓ +32.47 8/ 5 1Q 85.52
<6648> かわでん 東Ｓ +26.89 8/ 7 1Q 196.88
<4635> 東インキ 東Ｓ +26.24 8/ 5 1Q 197.30
<7089> フォースタ 東Ｇ +25.94 8/ 5 1Q 170.51
<2700> 木徳神糧 東Ｓ +24.86 8/ 7 上期 356.91
<300A> ＭＩＣ 東Ｓ +24.56 8/ 7 1Q －
<6402> 兼松エンジ 東Ｓ +23.47 8/ 5 1Q 36.80
<7372> デコルテＨＤ 東Ｇ +21.30 8/ 5 3Q 82.44
<6542> ＦＣＨＤ 東Ｓ +20.09 8/ 6 本決算 －
<4415> ブロードＥ 東Ｇ +19.37 8/ 7 上期 85.45
<6853> 共和電 東Ｓ +19.27 8/ 4 上期 -1.15
<3392> デリカフＨＤ 東Ｓ +19.15 8/ 7 1Q 1668.52
<9845> パーカー 東Ｓ +19.03 8/ 4 1Q 65.42
<4767> ＴＯＷ 東Ｓ +18.27 8/ 7 本決算 2.55
<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ +18.06 8/ 1 1Q -20.78
<3690> イルグルム 東Ｇ +17.86 8/ 4 3Q 23.13
<6730> アクセル 東Ｓ +16.77 8/ 5 1Q 61.04
<1736> オーテック 東Ｓ +16.27 8/ 7 1Q 341.01
<6855> 電子材料 東Ｓ +14.08 8/ 7 1Q 11.39
<3744> サイオス 東Ｓ +12.02 8/ 7 上期 287.72
<7813> プラッツ 東Ｓ +11.75 8/ 7 本決算 77.08
<2173> 博展 東Ｇ +11.74 8/ 7 上期 16.00
<1967> ヤマト 東Ｓ +11.38 8/ 1 1Q 60.49
<7711> 助川電気 東Ｓ +11.23 8/ 7 3Q 36.92
<7722> 国際計測 東Ｓ +11.11 8/ 7 1Q 303.23
<7177> ＧＭＯ－ＦＨ 東Ｓ +10.01 8/ 5 上期 104.38
<299A> ｄｅｌｙ 東Ｇ +9.80 8/ 1 1Q －
<7460> ヤギ 東Ｓ +9.55 8/ 4 1Q 30.09
<3776> ＢＢタワー 東Ｓ +9.27 8/ 6 上期 -19.49
<6946> 日本アビオ 東Ｓ +9.09 8/ 1 1Q 82.79
<6016> ジャパンエン 東Ｓ +9.04 8/ 7 1Q 0.64
<9713> ロイヤルホ 東Ｓ +8.71 8/ 4 1Q 黒転
<1965> テクノ菱和 東Ｓ +8.20 8/ 7 1Q 184.30
<4746> 東計電算 東Ｓ +8.14 8/ 4 上期 16.74
<1866> 北野建 東Ｓ +8.10 8/ 7 1Q 1.97
<4642> オリジナル設 東Ｓ +8.08 8/ 6 上期 4.64
<5940> 不二サッシ 東Ｓ +8.03 8/ 5 1Q 赤縮
<6877> ＯＢＡＲＡＧ 東Ｓ +7.83 8/ 5 3Q 2.14
<6226> 守谷輸送機 東Ｓ +7.73 8/ 7 1Q 48.03
<3908> コラボス 東Ｇ +7.43 8/ 1 1Q 黒転
<4404> ミヨシ 東Ｓ +7.27 8/ 4 上期 -78.63
<4286> ＣＬＨＤ 東Ｓ +7.18 8/ 7 上期 黒転
<8929> 青山財産 東Ｓ +6.98 8/ 7 上期 14.56
<6485> 前沢給装 東Ｓ +6.75 8/ 7 1Q -7.07
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした8日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
