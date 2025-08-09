本田圭佑、ハーフナー・マイク、太田宏介、安田理大が所属した

オランダ1部フィテッセがプロライセンスを正式に失い、今後のクラブ存続は不透明となった。

現地時間8月8日にユトレヒト裁判所への仮処分申請も退けられ、「オランダで2番目に古いプロクラブはプロサッカー界から姿を消すことになった」と現地メディア「NOS」が伝えている。

裁判所は、ライセンス委員会とKNVB（オランダサッカー協会）が規則を正しく遵守し、決定は「十分に合理的である」と判断。長年にわたりライセンス制度を回避・損なってきたとされるフィテッセに対し、KNVBはプロライセンス剥奪という断固たる措置を取った。

多額の負債を抱え、財務状況が悪化していたフィテッセは23-24シーズンに勝ち点「18」を剥奪され、35年ぶりに2部へ降格。そして、24-25シーズンは勝ち点「39」が剥奪され、2部で最下位に終わっていた。

同メディアによると、KNVB側の弁護士は法廷で「フィテッセには何度もチャンスが与えられたが、それを生かさず、改善も見られなかった」と主張。クラブに対する度重なる是正勧告にもかかわらず、組織的な改善がなされなかったことが剥奪の決定打となった。

一方、フィテッセ側は将来に向けた経営再建計画を提示。アルンヘムの投資家グループ「デ・ステルクホーダーズ」が現オーナーからすべての株式を取得し、ライセンス委員会の承認を得るだけの段階まで進んでいたと説明した。

しかし、裁判所は「フィテッセが現時点ではプロライセンスの条件を満たせると主張しても、過去にライセンス規則が違反された事実は変わらない」と指摘。争点は過去の違反にあり、現状の改善策は判断対象にならなかったとした。

最終的に「KNVBのライセンス委員会は、その違反を根拠にプロライセンスを剥奪する決定を下し、裁判所はKNVBがこの決定を行うことは許されると判断した」と結論づけた。かつて日本代表MF本田圭佑やFWハーフナー・マイクらも所属した伝統クラブは、重大な岐路に立たされている。（FOOTBALL ZONE編集部）