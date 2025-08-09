【しまむらのブラウン】がセンス良すぎ！ マニアもお気に入り♡「こなれトップス」

落ち着いた色味で柔らかな雰囲気を演出できるブラウンは、トレンドカラーであり、黒に代わる使いやすい色としても人気を集めています。晩夏に向けてもちょうどいいカラーで、これからアイテムを買い足すなら積極的に取り入れたいところ。そこで今回は、【しまむら】から登場したブラウンのトップスに注目。しまむらマニアもお気に入りという、気になるアイテムをレポートします。

ヴィンテージ感あふれるブラウンTシャツ

【しまむら】「TT ＊ PENピグメントT」\1,419（税込）

ピグメント加工が施されたヴィンテージ風のTシャツ。ビビッドな配色のロゴが程よい遊び心を演出しながら、シャビーな風合いがこなれたムードを醸します。リラクシーなゆったりシルエットも魅力で、さらっとラフに着るだけでもシャレ感は満点！ プチプラアイテムを使った大人カジュアルコーデを発信している@marino12131さんも「お気に入り」「夏の制服」とヘビロテしているようです。

軽やか & 華やかなブラウンブラウス

軽やかなシアー素材と大ぶりのフリルデザインが印象的なブラウス。濃いブラウンのカラーが甘さを程よく引き締め、大人の女性にぴったりの華やかさをプラスしてくれそう。レイヤードいらずでコーデの主役になるブラウスは、取り入れるだけで着こなしがサマ見え。二の腕をふんわりカバーできるシルエットで、体型を気にせず着られるのも嬉しいポイントです。

