歌手の和田アキ子（75）が9日、パーソナリティ―を務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。女優の黒柳徹子の92歳誕生日を祝福した。

リスナーからのメールでこの日が黒柳の92歳誕生日だと伝えられた和田は「そうでしたか。うわー、おめでとうございます」とお祝い。

92歳と言われ「うわー、お元気ですねえ」と驚き、「この頃ますますお元気です。ついこの間出していただきました」とテレビ朝日「徹子の部屋」で共演を振り返った。

リスナーからは和田と黒柳のパチンコ対決が印象的だったとも記されていたと言われ、和田は「お正月のね、やってました、テレ朝系で。徹子さん本当にさつまいも食べながらやったりとか、ビギナーズラックって言うんですか。あんなの操作できないじゃない。必ず勝つんですよねえ」と懐かしんだ。

アシスタントのフリーアナウンサー・垣花正は「徹子さんが、分かりやすく負けず嫌いが出るんですよね。絶対負けたくないって。いくらアッコさんがパチンコ歴が長くても」と続けると、和田は「そういうところありますよねえ。でも運も持ってらっしゃるから」とにこやかに話した。

「うわあ、でも92歳？いやあいつまでもお元気でいてほしいですねえ。本当に。凄いなあ」としみじみと話した。