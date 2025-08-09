［涼を探して］＜３＞

「外と全然違う」

７月中旬、東京都西東京市の西武池袋線保谷駅を出て、住宅街を５分ほど歩くと大きな林が現れた。

「旧高橋家屋敷林」を、毎週金曜の一般開放日に訪ねた。

強烈な日差しに汗をぬぐいつつ林の中に足を踏み入れると、スッと暑さが和らぐ。「涼しい！ 外と全然違う」。若い男性の訪問者が驚きの声をあげる。「見て、木漏れ日が揺れてきれいだよ」。少女が楽しげに双眼鏡をのぞいていた。手元の温度計で測ってみると、林の外の道は３５度で林の中は３１度。風に揺れる葉の音も涼しげで、まさに「天然の日傘」だと感じた。

屋敷林とは、その名の通り、家の周囲に植えられた樹林のこと。風や土ぼこりから家を守り、日差しを遮る。古くから農家を中心に数多く設けられていた。

旧高橋家屋敷林は１・１ヘクタール。母屋の後方にシラカシの高木が並ぶ。加えてケヤキやサクラ、モミジなど計約５０種、５００本近い樹木が茂る。約４００本の竹林もあり、多彩な緑のグラデーションを織りなす。

東京大特任講師の飯田晶子さん（緑地環境学）が２０１９年８〜９月に、気温を観測した結果、日中の最高気温は近隣の駐車場より最大で５・１度も低かった。「日差しを遮るだけでなく、植物の蒸散による気化熱の効果で気温上昇が抑えられている」と飯田さん。雨水の貯留機能も高く、「自然の働きを活用した『グリーンインフラ』だ」と話す。

同市は１２年に一帯を特別緑地保全地区に指定。所有者の申し出を受けて、１７年度までに段階的に買い取りを完了した。草刈りや清掃などの手入れは約５０人の市民ボランティアが市と連携して行う。ボランティア代表の堤順子さん（７５）は「高橋家の当主は『おかしらさん』と呼ばれ、地域の人々に親しまれていた。武蔵野の緑を残したいという意志を受け継ぎ、次世代につなげたい」と話す。

東京都によると、屋敷林は都内に大小８００か所ほどあるという。自治体が特別緑地保全地区に指定すると、所有者は固定資産税などの優遇が受けられる。自治体が土地を買い取って保全を図ることもあるが、財政面から指定が進まないケースもあり、都は買い取り費用を自治体に補助するなど維持を促している。

薄れゆく意識

広大な田畑の中に、家屋が点在する集落は「散居村」といい、屋敷林を備えていることが多い。富山県の砺波平野にある散居村の屋敷林は地元で「カイニョ」と呼ばれる。２２０平方キロ・メートルの範囲にカイニョに囲まれた家が７０００戸ほどある。

人口減や高齢化で維持が課題だ。となみ散居村ミュージアム館長の安念幹倫さん（６７）は「現代の住宅は遮熱や気密性能の改善が進み、屋敷林にその効果を求める意識は薄れつつある。枝切りや落ち葉掃きなどは手間も費用もかかり、伐採する家も多い」と話す。 同県砺波市や岩手県奥州市、島根県出雲市など８市町による「全国散居村連絡協議会」は、隔年でサミットを開くなどして存続の方策を探っている。富山大教授の奥敬一さん（風景計画学）は「屋敷林は、先人たちの知恵や暮らしの積み重ねそのもの。その風景には美しさだけでなく、地域の歴史が読み取れるという価値もある。社会全体で守っていけたら」と話す。