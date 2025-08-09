◆米大リーグ ドジャース―ブルージェイズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

現役３位の通算２１７勝を誇るドジャースのＣ・カーショー投手（３７）が８日（日本時間９日）、本拠地・ブルージェイズ戦に先発し、６回７安打１失点４Ｋと粘投。今季６勝、通算２１８勝目を挙げた。この日対戦した右腕、Ｍ・シャーザー投手（４１）と勝ち星が並び、「私にとっても大きな意味がある。シャーザーが私の前に３０００奪三振を達成した投手で、しかも彼と一緒にプレーできたというのは本当にかっこいいこと。これが最後の年かどうかは分かりませんが、キャリアの終盤であることは確かです。（彼は）全く衰えていないように見える。本当にすごい」と敬意を払った。

７月２日（同３日）の本拠地・Ｗソックス戦で史上２０人目の通算３０００奪三振を達成したカーショーは初回。１番・シュナイダーを８５・４マイル（約１３７・４キロ）スライダーで空振り三振。３番・ゲレロはスライダーで見逃し三振と抜群の立ち上がりを見せた。２回は１死三塁からバーガーに先制の右前適時打を許したが、なおも１死満塁のピンチではストローの打球を遊撃・ベッツがダイレクトで好捕（遊直）。二塁走者が戻りきれず、併殺で追加点は与えなかった。

３回も１死二塁からゲレロを空振り三振に斬るなど以降も走者を出しながら粘りの投球。すると、ドジャースは５回に不振のベッツに１２号逆転２ランが飛び出し、カーショーを援護した。レジェンド左腕は６回、先頭・ゲレロを四球で歩かせるも続くビシェットを遊ゴロ併殺。熟練の投球術で７４球を投げ切った。

一方、ブルージェイズ先発は現役２位の通算２１８勝を誇るＭ・シャーザー投手（４１）。初回は２死満塁から６番のＴ・ヘルナンデスを空振り三振でピンチ脱出。５回にベッツに被弾したが、６回６安打２失点５Ｋとさすがの投球で貫禄を示した。

２人はともにメジャー１８年目で過去に３度のサイ・ヤング賞を受賞。２１年にはド軍でチームメートだった。そろって将来の殿堂入りが確実視されており、この日で通算奪三振はカーショーが「３０１４」、シャーザーが「３４５６」となった。ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス記者によると、ルーキーの時に対戦し、通算３０００奪三振以上を記録して再び投げ合うのは史上初のことだった。

試合後にはシャーザーがド軍ベンチを訪れ、カーショーと談笑。異例の記念撮影に収まるなど、健闘をたたえ合った。