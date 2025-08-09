佐藤健「グラスハート」への出演熱望した人気俳優とは「本物に演じてほしかった」
【モデルプレス＝2025/08/09】Netflixシリーズ「グラスハート」の劇中に登場する4人組バンド「TENBLANK（テンブランク）」が、8日放送のラジオ番組「TENBLANKのオールナイトニッポンGOLD」（ニッポン放送／金曜よる10時〜※月1回）に出演。俳優の佐藤健が、出演を熱望した俳優を明かした。
◆佐藤健、山田孝之の演技には「説得力がある」
佐藤演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）演じる大学生の天才ドラマー・西条朱音、町田啓太演じる努力家のカリスマギタリスト・高岡尚、そして志尊淳演じる超音楽マニアの孤独なピアニスト・坂本一至の4人からなるロックバンドTENBLANKの活躍を描いた「グラスハート」。同作には、バンド「Z-OUT」のボーカル・レージ役としてドラマ冒頭から山田孝之が出演。佐藤は「印象に残ったシーン」として山田の名前を挙げ「もうやっぱり、すごかったですよ。 突然本格ドラマが始まるんだっていう説得力がある」と絶賛。町田も「ワンシーンでしたけれど、共演して。あの時撮影しててもすごかったんですよ。熱量が」と回顧し、山田が（佐藤）健君からすごい熱量受けたから、俺はもうこの感じで」と言っていたと口に。佐藤の熱量に山田が共鳴する形で撮影が進んだと説明し、志尊も「すごかった、オーラが」としみじみとその際を振り返った。
◆佐藤健、山田孝之出演への思いとは
同ドラマに「音楽の匂いがする人をできるだけ巻き込みたかった」という佐藤。「本物に演ってほしい」という思いから、山田を「俺は俳優としてもすごい尊敬してるし、何より音楽人だから是非出て欲しかった」と熱く語っていた。（modelpress編集部）
