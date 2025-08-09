町田啓太、Netflix発バンドTENBLANKの生演奏回顧「緊張が伝わってきちゃって」当時の様子に佐藤健らからツッコミ
【モデルプレス＝2025/08/09】Netflixシリーズ「グラスハート」の劇中に登場する4人組バンド「TENBLANK（テンブランク）」が、8日放送のラジオ番組「TENBLANKのオールナイトニッポンGOLD」（ニッポン放送／金曜よる10時〜※月1回）に出演。イベントでのサプライズパフォーマンスを振り返った。
【写真】佐藤健、共演女優とびしょ濡れで相合傘
佐藤健演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）演じる大学生の天才ドラマー・西条朱音、町田啓太演じる努力家のカリスマギタリスト・高岡尚、そして志尊淳演じる超音楽マニアの孤独なピアニスト・坂本一至の4人からなるロックバンドTENBLANKの活躍を描いた「グラスハート」。同ラジオ収録の7月31日には「世界最速試写会」イベントが行われ、4人がステージに登場。劇中の楽曲を生でパフォーマンスを行った。
佐藤が「どうでしたか皆さん、楽しかったですか」と尋ねると、「すごかった」「わーっと声援をもらった」と興奮冷めやらぬ様子で口々に声が上がったが、志尊は「あれが最初で最後のパフォーマンスなんだっていうのが結構寂しさでもあり、嬉しさでもある感じはあった」と複雑な心境を告白。佐藤も「楽しかったけど寂しかったよな、『最後か』って」と撮影もイベントも終了し、4人が一緒に活動しなくなることへの寂しさを口にした。
また町田は「だってさ…生演奏もちゃんとしたよ」としみじみ。イベント自体が初めてだったという宮崎はかなり緊張していたそうで、町田は「おれ、隣だったの出てくる時」とサプライズ登場の瞬間を回顧。宮崎が「なんかずっとプルプルしてて。で、その緊張が伝わってきちゃって、俺もプルプルし始めちゃって」と宮崎と一緒に緊張してしまったと告白し、佐藤から「安心させてあげて！」とツッコまれる場面も。町田は「何の力にもならなかった！」とその時の緊張を語り、一同を笑わせていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
◆Netflix発バンドTENBLANK、生演奏をサプライズ披露
◆町田啓太、緊張の生演奏回顧
