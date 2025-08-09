１９８５年に日本航空ジャンボ機が墜落した群馬県上野村の「御巣鷹の尾根」には、今も遺族らが足を運ぶ。

夫の孝之さん（当時２９歳）を亡くした大阪府豊中市の小沢紀美さん（６９）もその一人。事故当時、身ごもっていた息子が結婚して孫娘（３）が生まれ、昨年は初めて一緒に尾根を登った。小沢さんの思いを聞いた。（聞き手・柏木万里）

夫の会社から突然の電話「テレビは見ておられますか？」

――事故当時は、妊娠中だった。

夫は、仕事の都合で大阪から月に１回、東京へ日帰り出張をするのが恒例でした。８５年８月１２日、出張帰りの飛行機に乗り、事故に遭いました。

私は長男の秀明（３９）を妊娠中で、夫は、つわりなどで体調を崩しがちだった私をいつも心配していました。あの日の朝も、「何もしないで家にいたらいい」と気遣う言葉をかけた後、家を出ました。

夜になり、料理を並べて帰りを待っていると、夫の会社から電話がありました。「小沢さん、帰ってらっしゃいますか？」、「テレビは見ておられますか？」。事故のニュースを見ても、何が起きたか理解できず、キッチンを右往左往するばかりでした。

事故直後は、身重の体だったため現地には行けず、代わりに他の家族が向かいました。最初は「生きて戻ってきてくれるはず」と信じていましたが、絶望的な現場の様子が連日報道され、日がたつごとに希望は小さくなっていきました。

夫の遺体の身元確認ができたのは事故から１０日以上たってからでした。夫の母親から連絡を受けた時、「やっと帰ってきてくれた」という気持ちもありましたが、夫の死を現実として受け止めることはできませんでした。葬儀後も、「どうして死んでしまったの？」と、心の中で夫に問い続ける日々が続きました。

結婚して１年１０か月、手料理を「うまいな」と食べる姿が大好き

――孝之さんと紀美さんは、８３年１０月に結婚。わずか１年１０か月の結婚生活だった。

夫とは友人の紹介で出会い、１年の交際を経て結婚しました。事故の少し前に妊娠が分かり、夫に伝えた時には、すぐに友人に電話をかけて報告するほど喜んでいました。

いつだったか、ドライブ中にファミリーレストランに立ち寄った際、店内のエアコンが利きすぎていて、私がつい「寒い」とつぶやいたことがありました。すると、夫は何も言わずに店の外へ。どうしたのかと思っていたら、車からバスタオルを持ってきてくれたのです。夫は気取らない、自然な優しさを持った人でした。

そんな夫はバレーボールが大好きで、週末はいつも仲間と練習に励んでいました。結婚後は私も毎週、一緒に体育館に行き、いろいろ手伝いをしました。「小沢（孝之さん）は結婚してから変わったね。やわらかくなった」と仲間の方からよく言われ、うれしくなったのを覚えています。２人で過ごした時間は短かったですが、いい思い出ばかりが残っています。

仕事帰りの夫が私の手料理を「うまいな」と言いながら、かきこむように食べる姿が大好きでした。だから事故が起きた後も、「きっといつものように帰って来て、『腹減った！』と言うはず」という思いがぬぐえず、テーブルに並べた料理をいつまでも片づけることができませんでした。

「あの人に我が子を見せたい」

――事故翌年の８６年１月、紀美さんは秀明さんを出産。２人で「御巣鷹の尾根」を訪れたのは、事故から約１年９か月後だった。

事故後、現場にすぐに行きたい思いはありました。ただ、我が子の誕生を楽しみにし、私の体をいたわってくれていた夫のことです。「身ごもった状態で来れば、きっと怒るだろう」と考えました。

一周忌に合わせて営まれた慰霊祭に参加するため、秀明を家族に預けて初めて群馬県上野村を訪れました。この時は、御巣鷹の尾根が整備された直後で、登山道の先にある現場を目指す遺族も多かったですが、私は行きませんでした。現場に行くなら秀明を連れていき「あの人に我が子を見せたい」と思っていたからです。

８７年５月にようやく、秀明を背負い、御巣鷹の尾根まで登りました。２時間近くかかる登山道を、一度も休憩をとらずに駆け上がり、「やっと会いに来られた」と胸にこみ上げてくる思いがありました。ただ、１歳の秀明は、まだ何も分かりません。墓標の前でおやつを食べ、屈託なく笑う様子に、余計に悲しさを覚えました。

私にとって御巣鷹の尾根は、全てがいとおしく感じる場所です。夫が最期を迎えた地で、夫の血も汗も、山に眠っています。だからこそ毎年、現場を訪れ、夫に近況を報告してきました。

「飛行機は今、安全に飛んでいる」胸を張れる世の中に

――遺族らでつくる「８・１２連絡会」で、事故の再発防止を訴えるために長年活動してきた。

事故の直後は悲しさやさみしさばかりが募り、事故原因について考える余裕はありませんでした。そんな中、連絡会の誕生を知ったのをきっかけに、「どうして事故が起きたのか」という疑問や、日航への怒りを感じるようになりました。

秀明が生まれ、気がついたこともありました。それは、私が「飛行機は大嫌い」と思っていても、私はもちろん、私の家族も、また飛行機に乗る機会が必ずやってくるということです。秀明に、「お父さんの事故があったから、飛行機は今、安全に飛んでいる」と胸を張れる世の中にしたいと思いました。

連絡会では当初から、事業者や社会に「空の安全」を求めていくことが大きな目的として掲げられていました。そうした理念に共感して連絡会に参加した私は、様々な場所での講演活動や、報道機関の取材にも応じ、事故の悲惨さを訴えてきました。

――近年、連絡会の活動には秀明さんも精力的に活動している。親子での事故後の歩みには、紆余（うよ）曲折があった。

子どもの名前や将来のことなど、夫婦で十分に話し合う間もなく、夫はこの世を去りました。秀明が生まれて間もない頃は、買い物のために外出しても、父と母が並んでいる親子連れを見るといたたまれなくなり、何も買わずに泣きながら家に引き返していました。「自分が父親役も背負わなければならない」と悩んだ時期もあります。

秀明の名前は私が決めました。「秀」の字は夫の戒名からとり、「明」の字には「様々な困難があっても明るく生きてほしい」という願いを込めました。友人からかけられた「泣いて過ごしていたらご主人は心配で仕方ない。笑顔でいることで安心できるはず」という言葉も救いになり、次第に前を向けるようになりました。

「ぼくって、かわいそうな子なん？」

ただ、私を苦しめるような出来事は、他にもありました。事故から５年ほどの頃、命日に合わせた慰霊祭に訪れていた時のことです。幼い秀明の姿が目を引き、マスコミに取り囲まれました。「お父さんいないって悲しい？」「さみしいよね？」。記者たちから矢継ぎ早に質問されるのを急いで遠ざけ、宿泊先に戻りました。

そこで秀明の口から、「ぼくって、かわいそうな子なん？」という言葉が出ました。それ以降しばらく、命日前後に現場に行くことをやめ、マスコミがいない春の時期にずらして行くようになりました。

状況が少し変わったのは、秀明が高校１年生の時です。突然、私にこう言いました。「僕も８月１２日に、御巣鷹山に行きたい」

毎年８月には、命日に合わせて慰霊登山をする遺族の様子が報道されます。ニュースを見て、自分もそこに行きたいと思ったといいます。秀明が、事故のことを自ら調べて学んでいたことも知りました。秀明の成長を感じ、うれしかったです。翌年から私たち親子は、命日の登山を再開しました。

２０歳を迎えた秀明は、マスコミからの取材を初めて受けました。慰霊祭などでの活動もよく手伝ってくれるようになりました。きっかけは、事故を全く知らない同級生の存在だったといいます。秀明の同級生の多くは事故後に生まれていて、事故を知らないのも無理はありません。

秀明のほかにも、事故後に生まれたり、事故の時に幼かったりした遺族が、連絡会の活動に参加しています。とても頼もしく、事故防止を今後も訴えていくためには、大切な存在です。

私にとって、秀明は「子ども」であると同時に、事故から一緒にスタートし、困難を乗り越えてきた、「同志」でもあります。

一度事故が起きると、悲しみが広がり、ずっと続いていく

――現在も、航空機をはじめとした公共交通での事故は絶えない。

私たちは連絡会の活動で、事業者はもちろん、社会全体に、安全を第一に考えることを訴えてきました。事故以前は、乗り物が何かの理由で遅れる際、「なぜ待たないといけないんだ」と不満を言う乗客も多かったでしょう。今は、一歩立ち止まって安全確認を徹底する意識が、一般市民の間でも広がってきたと感じます。それは、私たち遺族の活動が少しは役立っているからだと自負しています。

ただ、日航では最近でも、機長による飲酒問題などの不祥事が相次ぎました。長い年月が経過し、タガが緩んでいるのでしょうか。とても悲しく、悔しい気持ちになりました。

この事故は昔の過ぎ去った出来事ではなく、今も悲しみや苦しみを抱えた遺族がいます。私たち遺族は、これからも活動を続けなければならないでしょう。一度事故が起きると、悲しみが広がり、ずっと続いていくということ。これを伝えていくことで、事業者には気持ちを引き締めてほしいです。

事故から４０年、いまある小さな幸せを大事に

――事故から４０年が経過する。

事故後、私にとっては８月１２日が１年の始まりになりました。墓標に手を合わせ、「あと１年、頑張ってみるね」と夫に声をかける。そうして１年、また１年と重ねていくうちに、４０年という歳月がたちました。

私も年齢を重ね、孫娘が一緒に尾根を登ってくれる年齢になりました。遺族の中にも、亡くなった方が増えました。現場まで登る体力がなくなった他の遺族が、秀明に「私の分も背負って登って」と声をかけることが何度もありました。今は、次の世代に安全を願う気持ちをバトンタッチしていく大切さを強く感じています。

秀明が結婚し、新しい家族が増えました。孫娘の成長や、それを喜ぶ夫婦の姿をみると、幸せな気持ちになります。一方で、我が子を目にすることなくこの世を去った夫がどれだけ無念だったかも、改めて思い知らされます。

私は事故当日までの幸せを一瞬で奪われました。事故の悲惨さと合わせて、今ある小さな幸せを大事にすることの大切さも伝えたいと思っています。「夫の事故があったから、飛行機は今、安全に飛んでいる」。その思いが、これからも私の原動力になります。

おざわ・きみ １９５６年生まれ。「８・１２連絡会」を通じ、他の事故や災害の遺族とも支え合いを続ける。今年４月には、墜落事故で高校の恩師を亡くした親和女子高（神戸市）の元生徒たちと「御巣鷹の尾根」を登った。

母子・父子家庭は２０２世帯、子どもだけ７世帯

「８・１２連絡会」によると、亡くなった５２０人の遺族のうち、２０２世帯が事故で母子・父子家庭に、５１世帯が妻か夫だけに、２４世帯が夫婦だけになった。３５世帯できょうだいの誰か亡くなり、７世帯は子どもだけ残された。２２世帯は全員が死亡した。

同会は美谷島邦子さん（７８）を事務局長に、公共交通の安全性向上のため活動。残存機体や遺品を展示した「日本航空安全啓発センター」開設（２００６年）や国土交通省の「公共交通事故被害者支援室」設置（１２年）などにつなげてきた。