◇MLB ドジャース5-1ブルージェイズ(日本時間9日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手が、塁上でブルージェイズのウラディミール・ゲレーロJr.選手と談笑する場面がみられました。

大谷選手はブルージェイズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第1打席、通算218勝のマックス・シャーザー投手のカーブをとらえセンターへのヒットを放ちます。するとファーストを守るゲレーロJr.選手と談笑し、大谷選手が笑顔で背中をポンポンと触る様子がありました。

大谷選手とゲレーロJr.選手は2021年にホームラン王争いを繰り広げ、48本を記録したゲレーロJr.選手がタイトル獲得。当時エンゼルスの大谷選手が2本差の46本でした。

ゲレーロJr.選手は、昨季打率.323、30本塁打、103打点を記録。今季は14年5億ドル（約730億円）という大型契約でブルージェイズに残留しています。

スター選手同士の談笑に、SNSでは「仲が良さそう」「いい笑顔ですな」「早速ゲレーロとイチャイチャできたな」「大谷翔平大好きな選手がめっちゃ多いなあ」と話題となっています。