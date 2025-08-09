ヒロインメイクのルースパウダーで、秋冬の化粧崩れ対策も完璧♪

ヒロインメイクから、毛穴や凹凸を瞬時にカバーし、さらふわ肌を長時間キープしてくれるルースパウダーが新登場です。2025年10月8日より全国発売される「フワットキープ パウダー」は、皮脂に強いオイルプルーフ処方で化粧崩れをしっかりガードしてくれます。秋冬の乾燥による皮脂崩れやお直しに、頼れるアイテムです♡

毛穴レスなふんわり肌をキープ



ヒロインメイク フワットキープ パウダー

価格：5g・1,980円(税込)

フワットキープ パウダーは、ふわっとマイクロパウダーが毛穴や凹凸を自然にぼかし、厚塗り感のない毛穴レス肌※1を演出。

さらに、テカリを固める「テカリソリッド成分」配合で、皮脂崩れを防ぎます。軽やかなつけ心地のエアリーヴェール処方だから、重ねても肌が息苦しくなりません♪

※1 メイクアップ効果による

大人可愛いを叶える♡ミチネイルの大理石デザインが話題！

持ち運びに便利なコンパクト



コンパクトにはやわらかな肌あたりのパフとミラーが付いているので、外出先でも手軽にお直しが可能。

さらに、ナイアシンアミドやヒアルロン酸など7種の美容液成分※3も配合し、メイクしながらうるおいケアもできちゃいます。秋冬のお直しにもぴったりの一品です。

※3 カニナバラ果実油（うるおい成分）

ヒロインメイクで秋冬も崩れ知らず♡



2025年10月8日発売の「ヒロインメイク フワットキープ パウダー」で、秋冬もさらふわな毛穴レス肌をキープしませんか？

皮脂崩れや乾燥による化粧崩れが気になる季節でも、持ち運びやすいコンパクトでいつでもサッとお直しOK。今季のマストバイアイテムをぜひチェックしてみてくださいね。

美肌を叶える第一歩に♡