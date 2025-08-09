歌手工藤静香（55）が9日までインスタグラムを更新。口の中をやけどしたことを明かした。

工藤はアップした、スタッフの会話を映したショート動画の中でやけどを報告。「私ね、さっき食事してる時から違和感があって気付いたんだけど、口の中が焼けてるのよ。上あごの皮が全部めくれてて。“なんか痛いな”って思ってたの。今もこれ（菓子）食べて、やっぱり痛いなと思って」と告白した。

スタッフから「いつですか？」と聞かれると「今日ね、やったのよ。ステージドリンク。自分で作ってるから何にも言えないんだけど最初にステージドリンクを口にした時に、そんな量じゃないんだけど、最初に飲み込んじゃったら…飲み込むには熱いんだけど、歌が始まっちゃうから」などと説明した。

別のスタッフにも「口の中やけどしてるのよ私。ビックリだよね。自分で作ったステージドリンクが熱すぎちゃって。ストローで吸うじゃん。あれでやけどして。今お菓子食べててさあ、やっぱり口の中痛いし、歯のところまで全部むけてるから、“これ痛いなしみるな”って。そんな深くはないんだけど。ただ皮がむけてるって感じ。びっくりしちゃった」と伝えた。

スタッフが「そんな激アツのステージドリンクだったんですか？」と聞くと、工藤は「あたしね、（温度を）確認しないでそういえば（ドリンクを）入れちゃったの、今日。やけどするくらい熱かったんだと思う。初めてかも。ステージで“アツッ”って思ったんだけど（口から）出せないし、飲むと（のどや消化器などが）焼けちゃうから、ちょっと口の中で放置したの。しょうがないじゃん。もう捨てた。上あごを。そのままゴックン飲んで、歌を歌ったの。ヤバかった」と話した。

工藤は文章でも「！！確認！！大阪のステージでの出来事でした。いつもの事、いつも確認していること。いつもの事がいつものようにできない事がある。できないのではなくしなかったのです。いつもやっている確認。これは絶対に飛ばしてはいけない事！と思った出来事でした。数日経った今日も、上顎が痛いです いつもの確認！皆さんも気をつけてください！私も気をつけます」とつづっていた。