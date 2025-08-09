落語家たちがそろいの浴衣で踊る夏の寄席の風物詩「住吉踊り」が１１〜２０日、東京・浅草演芸ホールで披露される。

５０年近く続く踊りの見所を、座長の古今亭志ん弥さん（７５）に聞いた。

◇

住吉踊りは元々、大阪・住吉大社に奉納されていた踊りで、各地に広まり、かつては寄席でも盛んに踊られていました。時代とともに廃れていきましたが、約５０年前、古今亭志ん朝師匠（２００１年に６３歳で死去）が、踊りの名手と言われた八代目雷門助六師匠（１９９１年に８４歳で死去）に教えを請うて復活させ、現在まで伝統を受け継いできています。

住吉踊りの興行には、落語家のほか、講談師、漫才師、マジシャンなど寄席で活躍する現役の芸人約４０人が参加します。音曲師の立花家橘之助さんを師範代に、一年を通じて稽古をしています。落語界には「落語協会」「落語芸術協会」という複数の団体が存在しますが、協会の垣根を越えて活動をしているのも住吉踊りの特長です。

今年の見所は、白いさらしをなびかせて踊る「越後獅子」ですね。長年続いていますが、毎年少しずつ出し物を替えて変化をつけています。「住」「吉」の字が書かれたうちわを手に踊る「長崎さわぎ」では、若手とシニア……、いやベテランに分かれて踊り、お客様にはその違いを楽しんでもらう、なんて趣向も凝らしています。

ほかにも、定番の「かっぽれ」や夏らしい「深川」など、メンバーが入れ替わりながら様々な踊りを披露します。合間には掛け合いも入り、夏の寄席らしい、にぎやかな雰囲気を楽しんでもらえると思います。（聞き手・社会部 鈴木経史）

◇

特別興行「納涼住吉踊り」は１１〜２０日に毎日開催され、住吉踊りは昼の部（毎日午前１０時半〜午後４時半）の大喜利で披露される。問い合わせは浅草演芸ホール（０３・３８４１・６５４５）へ。