眩しい太陽に照らされながら、＜LuckyFes’25＞RAINBOW STAGEトップバッターとして登場した、しなこ。

◆ライブ写真

YouTuber、ファッションモデル、スウィーツプロデューサーとしても大活躍しているが、本日は歌手。どのようなステージを見せてくれるのか？ 期待に胸を膨らませながら見つめる人々に向かって最初に届けられたのは「しなこワールド」だった。

鳴り響くトラックに合せてカラフルな衣装を揺らして踊る姿は、絵本から飛び出したキャラクターのよう。ファンタジー世界の住民のような気分になったフレンズ（LuckyFes来場者）たちが、早速笑顔を浮かべながら踊っている。陽気なエネルギーが辺り一面を包み始めた。

「ありがとうございます！ 改めまして、しなこです。今日はよろしくお願いします。しなこの団扇とかもいっぱい持ってきてくれてありがとう。盛り上がってくれて嬉しかった！ 私の好きなお菓子に関する曲。なんのお菓子かわかりますか？ ポテチも好きだけどグミです！ 一緒にグミステップ踊りましょう！」

小休止のMCを経て、「グミキュンプリンセス」がスタート。キラキラしたメロディ、軽快なビートに合わせて踊る人々が、フィールドを心地よく揺らす。舞い上がる土埃は野外フェスならではのワイルドな演出だが、全身からポジティブなオーラを放つしなこにとても似合っていた。

そして再びMCタイム。「めちゃめちゃ盛り上がってくれたね。ありがとうございます。今日が人生で初めてのフェス出演。本当に光栄です。ところでさっきグミが大好きと言ったけど、このお菓子もグミの次に大好きなんだ。どんな困難もパンチ！ パンチ！ パンチ！ で乗り越えていくんです。一緒にマシュマロパンチしましょう！」という言葉が添えられた「マシュマロパンチ」も観客のダンス衝動を誘っていた。一緒に踊りながらパンチ！ パンチ！ パンチ！し続けた人々のカロリー消費量は、かなりすごかったはず。お腹が減ってしまい、マシュマロが食べたくて堪らなくなった人もいたのでは？

「みんなが笑顔で盛り上げてくれたから最高の思い出になりました。今、グミとマシュマロを食べましたよね？ お菓子食べたら何をするんですか？ 歯磨きだよね。仲間が来ているから呼びたいと思います」

そして、二体の着ぐるみキャラクターが加わった「歯ラ歯ラ」がラストを飾った。パラパラを彷彿とさせる振り付けが素早くて切れ味抜群。虫歯菌が恐れをなして逃げ出すのが目に浮かぶ情熱的なパフォーマンスだった。歌い終えた後、「最後まで盛り上がってくれてありがとうございます！ 来年もステージに立てるように頑張るので応援よろしくお願いします。熱中症に気をつけながら最後まで楽しんで帰ってください！」と挨拶。ステージを後にしたしなこを大きな拍手が見送った。

取材・文◎田中大

写真◎青木早霞

セットリスト

1.しなこワールド

2.グミキュンプリンセス

3.マシュマロパンチ

4.歯ラ歯ラ

「ABEMA」では、LuckyFesの熱狂ライブステージを、

3日間にわたり無料・独占生中継！

見逃し配信は9月9日(火)23:59までお楽しみいただけます。

https://abema.tv/video/title/556-5

※一部アーティストは視聴対象外です

■＜LuckyFes’25＞

チケットページ：https://luckyfes.com/ticket/

オフィシャルサイト：https://luckyfes.com/

