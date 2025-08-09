江戸の警察官「与力」と「同心」八丁堀七不思議にみる彼らの独特の暮らしぶりとは【前編】

役得によって裕福だった与力

江戸時代の治安は、町奉行所の与力と同心が支えていました。彼らは、現代の警察に相当する役割を果たし、江戸の街の秩序を守っていたのです。

そして彼らの生活は、武士の格式と町人文化が交錯する独特なものでした。本稿では、与力と同心の日常や役割、そして八丁堀の文化を通じて、江戸の治安組織の内情を前編・後編に分けて紐解きます。

町奉行所の与力の俸禄は平均200石で、任務により御役金が支給されていました。禄高から見れば旗本クラス（将軍に御目見えできる身分）ですが、与力は将軍に謁見を許されない「御目見え以下（御家人）」と位置づけられていました。

その理由は、与力は百姓や町人を扱う身分であり、処刑を行うのは上級武士の仕事ではないと考えられたからです。

実際のところ、200石の旗本の暮らしは意外と苦しかったようで、中間などを雇わない者も多く、また馬の維持も大きな負担だったようです。

一方、奉行所の与力は御目見え以下ではありますが、実質的に町奉行所の業務を担っているため、諸大名や幕臣・寺院・大店の商家などからの付け届けが少なくありませんでした。

大名家からの頼みごとで働くことも多く、大名家から支給される金銭や季節の頂戴物は御出入りと呼ばれ、なかば公認の役得だったといいます。

もっとも『江戸町奉行事蹟問答』には、同心には「与力の勤惰、不正などを注意しても聞かなければ、奉行へ密告する権利がある」とあり、与力と同心は互いを取り締まる相互監視体制となっていたようです。

奉行所の警察昨日を担った「同心」

一方、同心の俸禄は30俵2人扶持という薄給ですが、与力と同様に付け届けがあったため暮らしは楽だったようです。

特に「隠密廻」「定廻」「臨時廻」の三廻は同心の最高位とされ、犯人の探索と捕物を行いました。

定廻は、昼は明四ツ（午前10時頃）、夜は暮六ツ（午後6時頃）に中間や小者、岡っ引などを数人連れて、自身番の番人に声をかけながら受け持ち区域を廻っていました。

同心は一定のコースを何年にもわたって廻り続けることで、複雑な江戸の地理やそこに住む人々の事情にも通じるようになります。

この見廻りは、江戸時代前期に火災防止を目的として始まり、のちに犯罪や風俗の取り締まりも対象となっていきました。

隠密廻の探索の対象は町人に限りません。時には町奉行所の目や耳となって武家屋敷を探り、諸国を巡ることもありました。

三廻以外の同心は、上司である与力の指示に従って行動していました。三廻の同心の服装は黒の紋付き羽織で袴はつけず、刀ではなく十手と刃引き（刃が付いていない）の長脇差を身に付けていました。

一見、武士とも町人とも判別できない格好で、将軍の外出先の警備にあたる際にも着流しで許される特権を持っていたのです。

負担は意外と少なかった

普通に考えてみると、わずか20人ばかりの同心で広大な江戸の街をカバーするのは容易ではありません。

ただし江戸の街の面積は武家地が6割、寺社地が2割を占めているため、管轄する町地の面積は全体の2割程度です。

また各町には自治機関があったため、小さな事件訴訟はそこで処理されていました。これが結果的に、同心の負担を抑えることになっていたのでしょう。

【後編】では、同心が担った警察機能の具体的な業務や、八丁堀の組屋敷と「七不思議」に見られる彼らの生活文化について詳しく見ていきましょう。

参考資料：縄田一男・菅野俊輔監修『鬼平と梅安が見た江戸の闇社会』2023年、宝島社新書