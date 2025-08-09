いぎなり東北産がデビュー10周年スタートとなった本日「10周年記念YouTube Live」を実施し、メジャー1stシングル「らゔ♡戦セーション」を10月8日にリリースすることを発表した。

YouTube Liveでは、4周年の時に仙台駅前EbeanSに埋めたタイムカプセルの中身を開封し、大いに盛り上がりを見せた。avexスタッフからメンバーへ改めてモニュメントの贈呈を行い、シングルの情報解禁も行なった。

リードトラック「らゔ♡戦セーション」はメジャー1stシングルらしい、明るくお祭り感全開のアッパーチューン。 曲中何度も繰り返される「好きっちゃだべだべ」のフレーズが耳に残る、中毒性抜群の1曲に仕上がっている。

初回生産限定盤（CD＋ DVD / Blu-ray）は豪華なデジパック仕様となっており、満員の日比谷野音を熱狂で包んだ＜いぎなり野音LIVE’25＞の映像を全曲収録。初回盤の封入特典では、メンバートレカをランダムで1枚封入。

また、8月23日のららぽーと立川立飛を皮切りに、全国でのリリースイベント・特典会の開催も発表された。リリースイベントでは「らゔ♡戦セーション」も披露予定だ。

メジャー1st Single「らゔ♡戦セーション」

2025年10月8日(水) Release

予約：https://madeintohoku.lnk.to/love_sensation ◆初回生産限定盤（CD＋ DVD／Blu-ray）

価格：8,580円（税込） 品番：AVCD-61625/B／AVCD-61626/B 収録内容

・CD

M1:らゔ♡戦セーション

M2:カップリングA

M3:カップリングB

M4:カップリングC ・DVD／Blu-ray

「いぎなり野音LIVE ’25」2025年4月26日＠東京・日比谷野外大音楽堂 ◆通常盤TYPE-A(CD ONLY)

価格：1,200円（税込） 品番：AVCD-61627 収録内容

M1:らゔ♡戦セーション

M2:カップリングA

M3:らゔ♡戦セーション（Inst.）

M4:カップリングA（Inst.） ◆通常盤TYPE-B(CD ONLY)

価格：1,200円（税込） 品番：AVCD-61627 収録内容

M1:らゔ♡戦セーション

M2:カップリングB

M3:らゔ♡戦セーション（Inst.）

M4:カップリングB（Inst.） ◆通常盤TYPE-C(CD ONLY)

価格：1,200円（税込） 品番：AVCD-61627 収録内容

M1:らゔ♡戦セーション

M2:カップリングC

M3:らゔ♡戦セーション（Inst.）

M4:カップリングC（Inst.）

リリースイベントスケジュール

・2025年8月23日（土）

ららぽーと立川立飛 2Fイベント広場

・2025年9月6日（土）

川崎ブレイブサンダースコート

・2025年9月7日（日）

関東某所

※後日発表いたします。

・2025年9月13日（土）

ららぽーと名古屋みなとアクルス 1Fセンターコート

・2025年9月14日（日）

あべのキューズモール 3Fスカイコート

・2025年9月15日（月・祝）

ステラタウン大宮 1Fメローペ広場

・2025年9月27日（土）

神奈川県某所

※後日発表いたします。

・2025年10月8日（水）

ららぽーと豊洲 シーサイドデッキメインステージ

・2025年10月11日（土）

仙台駅前EbeanS 10F屋上特設ステージ

ライブスケジュール

＜いぎなり10周年ライブ＞

日程：2025年8月10日(日)

会場：大阪・オリックス劇場 日程：2025年8月17日(日)

会場：山形・リナワールド 日程：2025年8月22日(金)

会場：埼玉・大宮ソニックシティ ＜初の全国Zeppツアー2026＞

日程：2026年1月10日(土)

会場：Zepp Fukuoka 日程：2026年1月11日(日)

会場：Zepp Namba 日程：2026年1月23日(金)

会場：Zepp Nagoya 日程：2026年1月24日(土)

会場：Zepp DiverCity 日程2026年2月8日(日)

会場：Zepp Sapporo ＜ホール&アリーナ各2days＞

日程：2026年5月22日(金),23日(土)

会場：Kanadevia Hall 日程：2026年12月19日(土),20日(日)

会場：ゼビオアリーナ仙台