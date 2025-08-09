いぎなり東北産、結成10周年イヤースタート。メジャー1stシングル「らゔ♡戦セーション」リリース決定
いぎなり東北産がデビュー10周年スタートとなった本日「10周年記念YouTube Live」を実施し、メジャー1stシングル「らゔ♡戦セーション」を10月8日にリリースすることを発表した。
YouTube Liveでは、4周年の時に仙台駅前EbeanSに埋めたタイムカプセルの中身を開封し、大いに盛り上がりを見せた。avexスタッフからメンバーへ改めてモニュメントの贈呈を行い、シングルの情報解禁も行なった。
リードトラック「らゔ♡戦セーション」はメジャー1stシングルらしい、明るくお祭り感全開のアッパーチューン。 曲中何度も繰り返される「好きっちゃだべだべ」のフレーズが耳に残る、中毒性抜群の1曲に仕上がっている。
初回生産限定盤（CD＋ DVD / Blu-ray）は豪華なデジパック仕様となっており、満員の日比谷野音を熱狂で包んだ＜いぎなり野音LIVE’25＞の映像を全曲収録。初回盤の封入特典では、メンバートレカをランダムで1枚封入。
また、8月23日のららぽーと立川立飛を皮切りに、全国でのリリースイベント・特典会の開催も発表された。リリースイベントでは「らゔ♡戦セーション」も披露予定だ。
メジャー1st Single「らゔ♡戦セーション」
2025年10月8日(水) Release
予約：https://madeintohoku.lnk.to/love_sensation
◆初回生産限定盤（CD＋ DVD／Blu-ray）
価格：8,580円（税込） 品番：AVCD-61625/B／AVCD-61626/B
収録内容
・CD
M1:らゔ♡戦セーション
M2:カップリングA
M3:カップリングB
M4:カップリングC
・DVD／Blu-ray
「いぎなり野音LIVE ’25」2025年4月26日＠東京・日比谷野外大音楽堂
◆通常盤TYPE-A(CD ONLY)
価格：1,200円（税込） 品番：AVCD-61627
収録内容
M1:らゔ♡戦セーション
M2:カップリングA
M3:らゔ♡戦セーション（Inst.）
M4:カップリングA（Inst.）
◆通常盤TYPE-B(CD ONLY)
価格：1,200円（税込） 品番：AVCD-61627
収録内容
M1:らゔ♡戦セーション
M2:カップリングB
M3:らゔ♡戦セーション（Inst.）
M4:カップリングB（Inst.）
◆通常盤TYPE-C(CD ONLY)
価格：1,200円（税込） 品番：AVCD-61627
収録内容
M1:らゔ♡戦セーション
M2:カップリングC
M3:らゔ♡戦セーション（Inst.）
M4:カップリングC（Inst.）
リリースイベントスケジュール
・2025年8月23日（土）
ららぽーと立川立飛 2Fイベント広場
・2025年9月6日（土）
川崎ブレイブサンダースコート
・2025年9月7日（日）
関東某所
※後日発表いたします。
・2025年9月13日（土）
ららぽーと名古屋みなとアクルス 1Fセンターコート
・2025年9月14日（日）
あべのキューズモール 3Fスカイコート
・2025年9月15日（月・祝）
ステラタウン大宮 1Fメローペ広場
・2025年9月27日（土）
神奈川県某所
※後日発表いたします。
・2025年10月8日（水）
ららぽーと豊洲 シーサイドデッキメインステージ
・2025年10月11日（土）
仙台駅前EbeanS 10F屋上特設ステージ
ライブスケジュール
＜いぎなり10周年ライブ＞
日程：2025年8月10日(日)
会場：大阪・オリックス劇場
日程：2025年8月17日(日)
会場：山形・リナワールド
日程：2025年8月22日(金)
会場：埼玉・大宮ソニックシティ
＜初の全国Zeppツアー2026＞
日程：2026年1月10日(土)
会場：Zepp Fukuoka
日程：2026年1月11日(日)
会場：Zepp Namba
日程：2026年1月23日(金)
会場：Zepp Nagoya
日程：2026年1月24日(土)
会場：Zepp DiverCity
日程2026年2月8日(日)
会場：Zepp Sapporo
＜ホール&アリーナ各2days＞
日程：2026年5月22日(金),23日(土)
会場：Kanadevia Hall
日程：2026年12月19日(土),20日(日)
会場：ゼビオアリーナ仙台
関連リンク
◆いぎなり東北産 オフィシャルサイト
◆いぎなり東北産 オフィシャルYouTube
◆いぎなり東北産 オフィシャルTikTok
◆いぎなり東北産 オフィシャルX
◆いぎなり東北産 オフィシャルInstagram