武尊の妻・川口葵、美くびれ披露 黒ショーパンからも美太もも＆美脚全開「スタイル抜群」
格闘家・武尊（34）の妻で俳優の川口葵（26）が、9日までに自身のインスタグラムを更新し、スポーティーなコーディネートを披露した。
【写真】へそ出し＆美脚スラリの衣装を披露した川口葵
投稿では「#あおいのふく」のハッシュタグを添え、緑の半袖クロップドトップスに黒のショートパンツを合わせた写真を公開。トップスからは引き締まったくびれがのぞき、ショートパンツからは健康的な太ももとスラリと伸びた美脚が際立つ。片手にはベージュのショルダーバッグを持ち、青空と緑に囲まれた芝生の上で満面の笑みを浮かべている。
この投稿にファンからは「可愛いしお茶目な感じもまた可愛い」「本当にウソみたいにスタイル良い」「なんか結婚したら！パワフルになっちゃったねぇ〜」「葵ちゃんスタイル抜群 めっちゃ可愛い」などのコメントが寄せられている。
