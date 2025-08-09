川口葵 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　格闘家・武尊（34）の妻で俳優の川口葵（26）が、9日までに自身のインスタグラムを更新し、スポーティーなコーディネートを披露した。

【写真】へそ出し＆美脚スラリの衣装を披露した川口葵

　投稿では「#あおいのふく」のハッシュタグを添え、緑の半袖クロップドトップスに黒のショートパンツを合わせた写真を公開。トップスからは引き締まったくびれがのぞき、ショートパンツからは健康的な太ももとスラリと伸びた美脚が際立つ。片手にはベージュのショルダーバッグを持ち、青空と緑に囲まれた芝生の上で満面の笑みを浮かべている。

　この投稿にファンからは「可愛いしお茶目な感じもまた可愛い」「本当にウソみたいにスタイル良い」「なんか結婚したら！パワフルになっちゃったねぇ〜」「葵ちゃんスタイル抜群　めっちゃ可愛い」などのコメントが寄せられている。