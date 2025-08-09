TWICEのメンバーとしてグローバルに活躍するダヒョンが、映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』で俳優として本格的にスクリーンデビューを果たした。演じたのは、ヒロインのソナ。そんなダヒョンに単独インタビューを行い、出演のきっかけから、母との思い出、TWICEメンバーの反応、そして俳優としての今後の目標まで、語ってもらった。

ーー本作が映画初主演となりましたが、どのような経緯でこの作品に出演することになったのかを教えてください。

ダヒョン：監督をはじめとする制作陣から直接オファーをいただきました。あとから聞いた話なのですが、監督が抱いていた“ソナ像”に私がぴったりだったということで、それがとても嬉しかったです。

ーー出演を決めるまでには迷いもありましたか？

ダヒョン：実は、出演を決めるまではあまり時間はかかりませんでした。もちろん事務所の演技部門とも調整は必要でしたが、台本を読んで「このキャラクターをぜひ演じてみたい」と素直に思いました。私自身も最初から肯定的でしたし、事務所も比較的前向きに考えてくれて、自然な流れで出演が決まりました。

ーー役作りにあたって、特に意識されたことがあれば教えてください。

ダヒョン：台本は何度も読み返しましたし、キャラクターについて自分なりにたくさん想像しました。けれど、最も大きな存在だったのはチョ・ヨンミョン監督です。監督と何度も話をして、映画では描かれていないソナの背景まで丁寧に作り上げていきました。たとえば、ソナは年の離れた弟妹のいる長女で、責任感が強い。父は警察官でしたが、暴力団との関係で事故に巻き込まれて亡くなってしまうんです。小さい頃にそれを目の前で見た彼女は、暴力に強い拒否感を抱くようになります。こうした過去があるからこそ、恋人にも暴力とは無縁であってほしいと願っている……。映画には映らない部分ですが、そういった背景を自分の中でしっかり作っていきました。

ーーダヒョンさんは長らくTWICEとして活動されていますが、もともと演技にも興味があったんですか？

ダヒョン：はい、ずっと心のどこかに夢としてありました。小学生の頃、よく母と一緒に映画館に行っていたんです。そのときに母が「いつかスクリーンでダヒョンを見られるかな」とつぶやいたことがあって……。この映画の話をもらってから、母にそのことを聞いたら、しっかり覚えていました。今回それが叶ったので、私にとっても、母にとっても、特別な作品になりました。

ーーお母様は映画をご覧になってどのような反応でしたか？

ダヒョン：ものすごく喜んでくれて、映画館でたぶん70～80回は観てるんじゃないかと思います（笑）。しかも、ある舞台挨拶の日に、何も言わずに客席にいたんです。まさか来ているとは知らなくて、姿を見た瞬間、涙が出そうになりました。配信でも何度も観てくれていて、それだけ大切に思ってくれているのが伝わって、本当に嬉しかったです。私はこれからも演技活動を続けていくつもりなので、今後もいろんな映画に出て、母や父に対して親孝行ができたらいいなと思います。

ーー韓国で行われた試写会にはTWICEのメンバーも来られていましたよね。

ダヒョン：そうなんです。メンバーが花束やケーキを持ってきてくれて、心から応援してくれているのを感じました。その後もカカオトークで「撮影お疲れさま」「ここのシーンがすごく良かった」「いろいろ頼もしかった」と、個別にたくさん感想を送ってくれたんです。本当に嬉しかったです。

ーー俳優業においての今後の目標や展望があれば教えてください。

ダヒョン：私は観る映画やドラマから元気や癒しをもらってきました。だからこそ、今度は自分が誰かの心に届くような演技をしたいと思っています。TWICEとしての活動も続けながら、これからも演技に挑戦していきたいです。そして、観てくれた方々にエネルギーを与えられるような俳優になれるよう、努力していければと思っています。

（取材・文＝宮川翔）