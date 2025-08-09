ASPが、8人体制の新たなアーティスト写真を公開した。

これまで7人体制で構成されていたアーティスト写真に、復帰したナ前ナ以が加わり、8人の新体制がビジュアルとして公開。グループ全体としての統一感を保ちつつ、それぞれの攻めた個性がエッジの効いたグラフィックと融合し、視覚的にも強烈なインパクトを放つアートワークに仕上がっている。

また、新体制8人としての初舞台が、全国ツアー『Acid Suspicious Parental Tour』の追加公演として8月15日東京 LINE CUBE SHIBUYAにて開催。本公演は、ナ前ナ以の正式復帰後、初のライブであり“完全体ASP”の再始動の初陣となる。

なお、2024年10月に開催した初の日本武道館での単独公演『We are in BUDOKAN “The floor is all ours!!”2024.10.08 at 日本武道館』のライブ映像が、8月14日23時59分まで期間限定で公開中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）