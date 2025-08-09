ＩＶＥ（アイヴ）の所属事務所・ＳＴＡＲＳＨＩＰエンターテインメントが、悪徳ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「脱オタク収容所」運営者を相手取り起こした損害賠償訴訟について、ソウル中央地方裁判所が調停申立決定（裁判所が争い解決のため、裁判に代わり調停を勧める手続きのこと。当事者間の自主的和解を目的とし、作成された調書は確定判決と同じ効力を有する）を下したと８日、現地メディアのＤｉｓｐａｔｃｈなどが報じた。

この決定後、ＳＴＡＲＳＨＩＰはＤｉｓｐａｔｃｈの電話取材に対し、「金銭的和解を望んでいるわけではない。所属アーティストを誹謗中傷した行為に対して、相応の処罰を望んでいる。調停は難しいと思う」と明かしたという。

「脱オタク収容所」運営者はこれまで、ＩＶＥのチャン・ウォニョンをはじめとする同社所属アーティスト７人と、多くの有名アイドルへの誹謗中傷を繰り返し、名誉を傷つけた疑いが持たれている。

そして現在、本件以外にもチャン・ウォニョン、ＢＴＳのＶ（ブイ）とジョングク、元Ｗａｎｎａ Ｏｎｅのカン・ダニエルとの民事・刑事訴訟が進行中だ。