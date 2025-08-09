WTTチャンピオンズ横浜

卓球のシングルスNo.1を決める国際大会「WTTチャンピオンズ横浜」は9日、横浜BUNTAIで女子シングルス2回戦を行い、世界ランク8位の伊藤美誠が（スターツ）が同15位の石洵瑶（中国）に2-3（11-6、3-11、7-11、11-8、10-12）で敗れた。試合後、報道陣に対し「相手に余裕を持たせてしまった」と語った。

伊藤は第1ゲームを先取するも、2ゲームを奪われる苦しい展開。それでも第4ゲームを取り返して迎えた最終第5ゲームでは、デュースにもつれる大熱戦の末に敗れた。

試合後、報道陣の取材に応えた伊藤は、「今日の試合は私的には内容があまり良くない試合でした。フルセットまでもつれ、我慢できた点は自分の中で成長した点だと思いますが、勝ちきれなかったところは自分の反省点です」と分析した。

流れをつかみきれなかった。伊藤は、「自分がミスをし始めたり、スマッシュやバックの確率がどんどん少なくなったりして、逆に相手に余裕を持たせてしまいました。余裕を持たせたくないとは思っていましたが、自分が入らなかったりミスが多くなったりしたことで、自然と相手に余裕を持ってプレーさせてしまった点に関して、そこまで作ってしまったところが自分の中での反省点です」と自らのミスを悔やんだ。

日本での開催、土曜日の会場には多くのファンが駆けつけた。「日本の皆さんの声援はすごく大きかったと思います。しかし自分の中では、逆に気にしないように、耳に入るからこそ応援は感じつつも興奮せず、落ち着いてプレーするように心がけていました」とサポートに感謝した伊藤。「日本の方の声援があったからこそ挽回できたと思います。それでも最後に勝ち切るところは自分の実力なので、強さも大事ですが、工夫や、相手をそこまで追い詰めて仕留めるということが、今回とても大事だと感じました」と前を向いた。



