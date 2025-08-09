ドジャースの大谷翔平投手（３１）は８日（日本時間９日）に本拠地ロサンゼルスでのブルージェイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数３安打、２得点だった。打率２割８分。チームは５―１で逆転勝ち。地区２位のパドレスが敗れたため、再び３ゲーム差となった。

相手先発は通算２１８勝、３４５１奪三振のレジェンド右腕シャーザー。初回先頭でカウント１―１からの３球目、外角低めのバックドアの７８マイル（約１２５・５キロ）のカーブを捉え、１０２・９マイル（約１６５・６キロ）のライナーで中前に運んだ。エンゼルス時代の２３年８月１４日に１度対戦し、３打数無安打２三振と抑えられており、４打席目で初安打だ。

５回二死はカウント２―２からの５球目、外角低めの８９・６マイル（約１４４・２キロ）のスライダーを強打。打球速度１０１・５マイル（約１６３・３キロ）のライナーは右中間を破るとバウンドしてスタンドに飛び込みエンタイトル二塁打となった。続くベッツが初球のスライダーを豪快にフルスイングして逆転の１２号２ランを左翼席に運んだ。

７回無死一塁は２番の左腕リトルの初球、外角低めの９３・７マイル（約１５０・８キロ）のシンカーを引っ張ると高く弾んだゴロは一塁手・ゲレロのミットをはじいて右前に抜けた。

０―１の３回先頭は２球で追い込まれた３球目、外角の８５・６マイル（約１３７・８キロ）のチェンジアップを引っ掛けて二ゴロだった。

５―１の８回二死無走者は４番手の左腕フルーハティの真ん中低めのスイーパーに空振り三振に倒れた。

２試合連続アーチはならなかったが、６月１５日のジャイアンツ戦以来の３安打は調子が上がらなかった中で明るい材料だ。本塁打王争いのライバル、フィリーズのシュワーバーが４１号を放ち、再び２本差になったが、全く問題はない。いよいよ量産の気配だ。