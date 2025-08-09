【8月9日のインハイ女子結果】福岡女学院が健闘するも、強さを見せた金蘭会が2連覇達成

9日、令和7年度全国高等学校総合体育大会 （インターハイ）バレーボール競技 女子大会の準決勝と決勝が行われた。

8月6日に岡山県岡山市にて開幕したインターハイの女子大会。8日の準々決勝を終え、今大会ベスト4に残ったのは、金蘭会（大阪②）、富士見（静岡）、福岡女学院（福岡）、就実（岡山①）の4校となった。

準決勝1試合目の金蘭会（大阪②）vs 富士見（静岡）は、昨年大会優勝校の金蘭会がストレートで勝利。2試合目の福岡女学院（福岡）vs 就実（岡山①）では、福岡女学院が昨年大会準優勝の就実をストレートで下し、初めて決勝戦へ駒を進めた。

今大会の決勝戦は、金蘭会（大阪②）vs福岡女学院（福岡）のカードに。5セットマッチの決勝で、1、2セットは金蘭会が連取。続く3セット目では後がない福岡女学院がスタートからリードを奪い、金蘭会が追いかける展開に。終盤で金蘭会が追いつくものの、福岡女学院が手に汗握るデュースを制してセットを取り返す。しかし4セット目はスタートから金蘭会が走り優位に試合を進め、最後はサービスエースを決めてゲームセット。セットカウント3-1で、金蘭会は見事2年連続4回目の優勝を決めた。

▼大会4日目・8月9日のインハイ女子結果

【準決勝】

★金蘭会（大阪②） 2-0 富士見（静岡）

★福岡女学院（福岡） 2-0 就実（岡山①）

【決勝】

★金蘭会（大阪②） 3-1 福岡女学院（福岡）

