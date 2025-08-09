アイドルユニット「仮面女子」のメンバーで、車いすユーザーの猪狩ともか（33）が9日、自身のX(旧ツイッター)を更新。マクドナルドが8日に販売を開始した人気コンテンツ「ポケモン」のハッピーセットのおもちゃがフリマサイトに多数出品されたとする報道を引用し、「本当に害悪」と怒りをあらわにした。

ポケモンのハッピーセット販売開始前日の7日、マクドナルドとメルカリは共同声明を発表。「両社のお客さまの混乱を回避し、より安心・安全に取引ができる環境の構築を目指し、2025年8月8日より発売の「ハッピーセット」など日本マクドナルド関連商品について、両社で情報共有を行い、発売前後の注意喚起や権利侵害品対策などの取り組みを実施いたします」とし、悪質な詐欺行為等、利用規約等に抵触する可能性のある出品の削除などの転売対策を実施するとした。

しかしながら、メルカリにはポケモンのハッピーセット関連商品が多数出品されており、4999円の高値がつけられた転売品が売り切れになっているものも見られた。

猪狩は「また転売ヤー本当に害悪なので滅びてほしい。転売行為を「資本主義だから当然」とか言って正当化しようとするのもすごく嫌。他人に迷惑かけてお金儲けしてる」と、転売行為を厳しく批判した。